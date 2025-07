Abbott continue de transformer les soins du diabète avec ses systèmes Libre à la fine pointe de la technologie et le nouveau capteur FreeStyle Libre 3 Plus*

MISSISSAUGA, ON, le 8 juill. 2025 /CNW/ -- Aujourd'hui, Abbott (NYSE: ABT) a annoncé que sa dernière génération de technologies de surveillance du glucose par capteur, le capteur FreeStyle Libre 3 Plus* est maintenant accessible aux Canadiens qui vivent avec le diabète. Ce produit novateur comporte le plus petit capteur de glucose au monde1,2.

ABBOTT LANCE LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE SA TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE PAR CAPTEUR AU CANADA, LE FREESTYLE LIBRE 3 PLUS

La surveillance du glucose est la clé d'une gestion efficace du diabète parce qu'elle permet aux personnes qui vivent avec le diabète de comprendre comment leur corps répond aux aliments, à l'activité physique et aux médicaments3. Cet outil leur donne les moyens d'adopter un rôle actif dans la prise en charge de leur maladie, ce qui peut ultimement augmenter la confiance4 et améliorer les résultats de santé.

Pendant de nombreuses années, les gens qui vivent avec le diabète ont dû surveiller leur glycémie en se piquant le doigt pour obtenir du sang et l'analyser à l'aide d'un glucomètre. Ce processus peut être douloureux et peu commode. Aujourd'hui, les systèmes FreeStyle Libre d'Abbott éliminent le besoin de piqûres au doigt régulières† en mesurant le taux de glucose dans le liquide interstitiel par un petit capteur porté à l'arrière du bras. Le capteur envoie les données de glucose à une application‡ associée sur un téléphone intelligent, ce qui permet aux utilisateurs de suivre leurs données en temps réel et de gérer plus efficacement leur diabète comme ils le désirent.

« Il est essentiel de fournir aux personnes qui vivent avec le diabète les outils et le soutien dont ils ont besoin pour gérer leur maladie efficacement, soutient Stavroula Christopoulos, M.D., endocrinologue montréalaise. La surveillance du glucose par capteur joue un rôle essentiel dans leur succès, et le dernier capteur d'Abbott, le FreeStyle Libre 3 Plus*, simplifie les choses pour les personnes qui vivent avec le diabète et leur permet de progresser dans leur parcours de santé. »

Près de 12 millions de Canadiens vivent avec le diabète de type 1 ou de type 2, et environ 90 % d'entre eux sont atteints de diabète de type 25. Les systèmes Libre montrent aux personnes qui vivent avec le diabète comment différents aliments et l'activité physique peuvent influencer leur taux de glucose dans le temps, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées sur la gestion de leur diabète selon leurs propres désirs.

« À titre de chef de file de la technologie de surveillance du glucose par capteur, nous ouvrons la voie en faisant avancer le traitement de référence pour les millions de personnes qui vivent avec le diabète dans le monde, souligne Badia Boudaiffa, vice-présidente des affaires nord-américaines pour Abbott Soins du diabète. Nous sommes fiers de présenter aux Canadiens le FreeStyle Libre 3 Plus*, notre capteur le plus compact et le plus convivial à ce jour, qui offre des avantages révolutionnaires pour que les personnes qui vivent avec le diabète puissent prendre soin de leur santé en toute confiance. »

Pour en savoir plus sur le capteur FreeStyle Libre 3 Plus* d'Abbott, rendez-vous au [monfreestyle.ca].

À propos des systèmes FreeStyle Libre :

Abbott demeure à l'origine de technologies révolutionnaires afin de soutenir les personnes qui vivent avec le diabète. Il y a 10 ans, l'entreprise a transformé les soins du diabète avec sa gamme de systèmes de surveillance du glucose en continu FreeStyle Libre6 reconnue partout dans le monde, aujourd'hui utilisée par près de 7 millions de personnes dans plus de 60 pays2. Les gens utilisent la technologie Libre pour consulter leur taux de glucose en temps réel, ce qui leur permet de mieux comprendre les effets de l'alimentation, du niveau d'activité et de l'insuline sur le glucose, et ainsi faire des progrès en vue d'atteindre leurs objectifs de santé. Les systèmes Libre sont couverts en totalité ou en partie dans plus de 40 pays2.

À propos d'Abbott :

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Nous offrons des technologies révolutionnaires qui touchent l'ensemble des soins de santé, avec des unités commerciales dans les secteurs des produits diagnostiques, des appareils médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 employés répondent aux besoins de la population dans plus de 160 pays.

Visitez notre site www.abbott.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ/RÉFÉRENCES

1. Parmi les capteurs appliqués par le patient. 2. Données internes. Abbott Soins du diabète, inc. 3. Continuous Glucose Monitoring - NIDDK. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Consulté le 23 juin 2025. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/managing-diabetes/continuous-glucose-monitoring. 4. Fokkert, M. BMJ Open Diabetes Research & Care (2019). https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2019-000809. 5. Diabetes Canada, Diabetes in Canada - Estimate Prevalence and Cost of Diabetes, Diabetes.ca, Diabetes in Canada - Diabetes Canada 6. Données internes, Abbott Soins du diabète. Fondé sur le nombre de patients attribué à chaque fabricant.

