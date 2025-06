L'analyse, réalisée au moyen de l'instrument portatif i-STAT ® Alinity ® d'Abbott, utilise le sang complet pour faciliter l'évaluation des patients chez qui on soupçonne un traumatisme craniocérébral léger (TCCL), également appelé commotion cérébrale.

d'Abbott, utilise le sang complet pour faciliter l'évaluation des patients chez qui on soupçonne un traumatisme craniocérébral léger (TCCL), également appelé commotion cérébrale. L'analyse produit des résultats de qualité laboratoire en 15 minutes.

Les cliniciens peuvent obtenir des résultats au chevet du patient, ce qui rend l'analyse accessible dans les cliniques de soins d'urgence et dans les milieux de soins hors des services d'urgence des hôpitaux.

L'analyse peut servir à évaluer les patients jusqu'à 24 heures après l'événement.

MISSISSAUGA, Ontario, le 16 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Abbott (NYSE: ABT) a annoncé que Santé Canada a approuvé sa cartouche d'analyse i-STAT TBI à utiliser avec du sang complet, qui peut aider les cliniciens à détecter une commotion cérébrale au chevet du patient et qui donne des résultats de qualité laboratoire en 15 minutes. Auparavant, les tests permettant d'évaluer les traumatismes craniocérébraux légers n'étaient autorisés que pour emploi avec du plasma ou du sérum; le test devait donc être réalisé en laboratoire.

Cette nouvelle autorisation permettra d'effectuer l'analyse dans bon nombre de nouveaux milieux de soins hors des services d'urgence des hôpitaux, notamment dans les cliniques de soins d'urgence. C'est une percée importante vers un avenir dans lequel les analyses pourraient être réalisées dans des milieux comme les pharmacies, des cabinets sans service de radiologie ou même en bord de terrain lors d'événements sportifs.

« Surtout en contexte d'urgence, nous avons besoin depuis longtemps d'un moyen fiable et rapide de faire le triage des patients présentant un traumatisme crânien pour les diriger à un examen de tomodensitométrie (TDM) d'urgence, soutient Andrew Beckett, M.D., chirurgien traumatologue et directeur médical du programme de traumatologie de l'Hôpital St. Michael, Unity Health Toronto, et professeur agrégé à l'Université de Toronto. La disponibilité d'une prise en charge rapide et d'un test objectif pour les traumatismes craniocérébraux est une avancée majeure dans les soins d'urgence, puisqu'elle peut faciliter un diagnostic immédiat et précis et permettre l'instauration rapide d'un traitement adéquat. »

L'analyse du sang complet à l'aide d'un instrument portatif permet aux cliniciens d'évaluer les patients de 18 ans ou plus chez qui on soupçonne un traumatisme craniocérébral léger, qu'on appelle aussi commotion cérébrale. Les résultats de l'analyse peuvent aider à exclure la nécessité d'une TDM de la tête et contribuer au choix des meilleures mesures à prendre pour les soins du patient en conjonction avec d'autres renseignements cliniques. La capacité de réaliser le test avec un échantillon de sang complet signifie que l'analyse peut être effectuée dans des milieux non dotés de laboratoire, ce qui accélère l'évaluation des traumatismes craniocérébraux.

Avec cette autorisation, la cartouche d'analyse i-STAT TBI peut être utilisée pour évaluer les patients jusqu'à 24 heures après une blessure, une avancée importante étant donné que les personnes blessées attendent souvent avant de demander des soins.

On estime que 165 000 Canadiens et Canadiennes subiront un traumatisme craniocérébral cette année1. De même, chaque année au Canada, plus de 20 000 personnes sont hospitalisées pour un traumatisme craniocérébral, dont la gravité peut aller de légère à sévère et qui inclut les commotions cérébrales2.

La commotion cérébrale est le type de traumatisme craniocérébral le plus courant, représentant de 80 à 95 % des cas3. Même une forme légère de traumatisme craniocérébral peut entraîner des conséquences à long terme2.

Pendant des décennies, l'évaluation standard du traumatisme cérébral est restée inchangée, les médecins utilisant des outils comme la règle Canadian CT Head Rule, qui repose sur l'échelle de coma de Glasgow, une évaluation subjective, ainsi que sur la TDM pour détecter les lésions au tissu cérébral. Une analyse sanguine fournit des données objectives et élimine l'ambiguïté inhérente à l'évaluation standard de la commotion cérébrale.

« Abbott est à l'origine d'avancées dans la technologie d'analyse des traumatismes craniocérébraux depuis plus de 10 ans », rappelle Beth McQuiston, M.D., directrice médicale pour les solutions diagnostiques chez Abbott. « Nous sommes fiers de cette importante avancée dans le traitement de référence des commotions cérébrales. Grâce à cette approbation, les cliniciens sont maintenant en mesure de demander une analyse sanguine rapide au chevet du patient, analyse qui fournira des renseignements objectifs et hautement utiles, rapidement. Cette percée change du tout au tout l'efficacité dans les salles d'urgence et l'administration des soins aux patients. »

Cette autorisation permet à Abbott d'élargir son offre de tests pour les traumatismes craniocérébraux, qui inclut déjà le test i-STAT TBI pour le plasma et les tests de laboratoire ARCHITECT® et Alinity i lab (sérum et plasma).

Comment l'analyse fonctionne :

La cartouche d'analyse i-STAT TBI avec le système i-STAT Alinity nécessite un petit échantillon de sang veineux : seulement quelques gouttes appliquées à la cartouche d'analyse. La cartouche est par la suite insérée dans l'instrument portatif i-STAT Alinity. L'analyse mesure deux biomarqueurs spécifiques du cerveau qui sont libérés dans le sang en cas de traumatisme craniocérébral important. Si aucun de ces biomarqueurs ne dépasse un certain seuil, on peut conclure qu'un traumatisme important est peu probable, et une TDM peut probablement être évitée. L'analyse de ces deux biomarqueurs - l'ubiquitine C-terminal hydrolase L1 (UCH-L1) et la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) - après une blessure peut fournir de l'information essentielle et objective sur l'état d'un patient et aider les professionnels de la santé à choisir un plan thérapeutique approprié.

À propos d'Abbott :

Chef de file mondial en matière de soins de santé, Abbott aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Notre gamme de technologies qui transforment la vie des gens couvre tout le spectre des soins de santé avec des activités et des produits de premier plan dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, de la nutrition et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 employés répondent aux besoins de la population dans plus de 160 pays.

Visitez notre site www.abbott.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

La cartouche d'analyse i-STAT TBI a été développée grâce au soutien des U.S. Army Medical Materiel Development Activity (USAMMDA; activités de développement du matériel médical pour les Forces armées des États-Unis) du U.S. Department of Defense U.S. Army Medical Research and Development Command's (USAMRDC; centre de commande en recherche et développement médical pour les Forces armées des États-Unis du département de la Défense des États-Unis). L'USAMRDC travaille au développement d'une solution permettant de détecter et d'évaluer de manière objective les traumatismes craniocérébraux depuis plus de 20 ans et a joué un rôle central dans l'élaboration du test TBI sur le système i-STAT Alinity d'Abbott. (La mention de l'USAMRDC et de l'USAMMDA ne représente aucunement une approbation de la part de ces organisations, du département de la Défense ou des Forces armées des États-Unis.)

L'équipe de recherche T ransforming R esearch and C linical K nowledge in T raumatic B rain I njury (TRACK-TBI; transformer la recherche et les connaissances cliniques sur les traumatismes craniocérébraux) a été la première à démontrer comment ce test sanguin pourrait être utilisé au bénéfice des patients présentant un traumatisme cérébral en contexte de soins cliniques.

Références

1 Lésion cérébrale Canada. Statistiques sur les lésions cérébrales. Accessible ici : https://braininjurycanada.ca/fr/statistiques-sur-les-lesions-cerebrales/. Consulté le 29 avril 2025.

2 Gouvernement du Canada. Étude des blessures, édition 2020 : Pleins feux sur les traumatismes crâniens tout au long de la vie. Accessible ici : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/systeme-canadien-hospitalier-information-recherche-prevention-traumatismes/rapports-blessures/2020-pleins-feux-traumatismes-craniens-tout-long-vie.html. Consulté en novembre 2024.

3 Statistique Canada. Commotions cérébrales autodéclarées au Canada : une étude transversale. Accessible ici : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2023006/article/00002-fra.htm. Consulté en novembre 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2710748/Abbott_Receives_Health_Canada_Authorization.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/271488/5368574/Abbott_Logo.jpg

SOURCE Abbott

CONTACT : Personne-ressource d'Abbott pour les médias : Stacey Brown, [email protected]