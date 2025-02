Un nouveau sondage démontre que 40 pour cent des personnes vivant avec le diabète ont déjà manqué un rendez-vous médical en raison de la honte ou de la stigmatisation 1

MISSISSAUGA, Ontario, 4 février 2025 /CNW/ - « Juste un, ça ne va pas te tuer! », « Je vais devenir diabétique juste à regarder ça », « Cette personne n'a pas l'air d'avoir le diabète ». Les résultats d'un nouveau sondage et le lancement aujourd'hui même d'un court-métrage Au-delà des préjugés d'Abbott mettent en lumière le fait que de tels commentaires quotidiens peuvent troubler les personnes qui vivent avec le diabète.

Les personnes qui vivent avec le diabète - soit 4 millions de Canadiens ayant reçu un diagnostic à l'heure actuelle2 - font face à plusieurs obstacles lorsque vient le temps de recevoir des soins. Les données du sondage révèlent que les idées fausses et les stéréotypes qui entourent cette maladie peuvent avoir de lourdes conséquences sur l'état d'esprit des personnes qui vivent avec le diabète, entraînant ainsi une difficulté supplémentaire et les empêchant de prendre en charge leur maladie.

Les données tirées d'un sondage mené auprès de plus de 2600 personnes vivant avec le diabète dans huit pays, dont le Canada, révèlent que ces dernières n'ont parfois pas accès aux soins dont elles ont besoin en raison de la honte qu'elles ressentent et de la stigmatisation par rapport à leur maladie, qui peuvent entraîner de réelles conséquences sur la santé qui passent souvent inaperçues1 :

La stigmatisation liée au diabète est un problème : Près de 70 pour cent des personnes interrogées déplorent la stigmatisation dont elles font l'objet en raison de leur maladie 1 .

: Près de 70 pour cent des personnes interrogées déplorent la stigmatisation dont elles font l'objet en raison de leur maladie . Le diabète n'est pas une plaisanterie : Quatre-vingt-cinq pour cent des personnes vivant avec le diabète disent avoir été témoins de désinformation au sujet du diabète dans les médias, notamment dans des émissions et des films, et sur les réseaux sociaux. De plus, 40 pour cent des gens avaient l'impression que le thème du diabète était souvent utilisé comme chute de plaisanteries anodines 1 .

Quatre-vingt-cinq pour cent des personnes vivant avec le diabète disent avoir été témoins de désinformation au sujet du diabète dans les médias, notamment dans des émissions et des films, et sur les réseaux sociaux. De plus, 40 pour cent des gens avaient l'impression que le thème du diabète était souvent utilisé comme chute de plaisanteries anodines . Les mots peuvent blesser : Les phrases que les Canadiennes et les Canadiens vivant avec le diabète entendent le plus souvent sont les suivantes : « Tu peux vraiment manger ça? » et « As-tu essayé de perdre du poids pour mieux gérer ton diabète? » 1 .

: Les phrases que les Canadiennes et les Canadiens vivant avec le diabète entendent le plus souvent sont les suivantes : « Tu peux vraiment manger ça? » et « As-tu essayé de perdre du poids pour mieux gérer ton diabète? » . La honte entraîne le silence : Près de 25 pour cent des personnes interrogées ont déjà omis de parler de leur maladie avec leur famille ou leurs amis, car cela leur causait de la gêne ou de l'inquiétude 1 .

: Près de 25 pour cent des personnes interrogées ont déjà omis de parler de leur maladie avec leur famille ou leurs amis, car cela leur causait de la gêne ou de l'inquiétude . Les conséquences sur la santé : Quarante pour cent des personnes interrogées rapportent avoir déjà manqué un rendez-vous chez le médecin en raison de la honte ou de la stigmatisation1. Quoique moins présente au Canada , cette situation touchait néanmoins une personne sur trois (34 pour cent)1.

Si les mots peuvent blesser, ils peuvent aussi aider.

Le soutien mène au progrès : Le sondage a aussi révélé que 70 pour cent des gens croient que les propos encourageants venant d'autres personnes peuvent améliorer de façon notable leur motivation à prendre en charge leur maladie1. Au Canada , ce chiffre atteignait même 74 pour cent1.

Au-delà des préjugés

Le nouveau projet d'Abbott, Au-delà des préjugés, a pour objectif d'aider les gens à se mettre dans la peau d'une personne vivant avec le diabète. Le projet est le résultat des efforts de plusieurs organismes qui viennent en aide aux personnes vivant avec le diabète, de groupes de défense des droits des patients et d'experts qui luttent contre la stigmatisation liée au diabète3. Il est possible d'en apprendre plus sur le projet Au-delà des préjugés et de visionner le court-métrage à l'adresse AboveBias.com.

« Depuis les débuts de Libre, nous nous sommes fait un devoir de faciliter la vie avec le diabète, affirme Chris Scoggins, vice-président directeur de l'unité commerciale Soins du diabète d'Abbott. Mais à elle seule, la technologie ne peut pas vaincre tous les obstacles qui entravent le chemin des gens. Nous nous engageons à faire notre part, mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin du soutien continu de la communauté pour accompagner les personnes qui vivent avec le diabète afin qu'elles puissent obtenir les soins dont elles ont besoin pour prendre soin de leur santé. »

À propos des systèmes FreeStyle Libre4 :

Abbott demeure à l'origine de technologies révolutionnaires afin de soutenir les personnes qui vivent avec le diabète. Il y a 10 ans, l'entreprise a transformé les soins du diabète avec sa gamme de systèmes de surveillance du glucose par capteur FreeStyle Libre (Libre) reconnue partout dans le monde5, aujourd'hui utilisée par près de 7 millions de personnes dans plus de 60 pays. Les gens utilisent les systèmes Libre pour consulter leur glycémie en temps réel, ce qui leur permet d'agir plus facilement sur cette dernière, notamment en prenant de l'insuline ou en ajustant leur consommation de nourriture ou leur niveau d'activité, et ainsi de faire des progrès en vue d'atteindre leurs objectifs de santé.

À propos d'Abbott :

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Nous offrons des technologies révolutionnaires qui touchent l'ensemble des soins de santé, avec des unités commerciales dans les secteurs des produits diagnostiques, des appareils médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 employés répondent aux besoins de la population dans plus de 160 pays.

Visitez notre site Web Abbott.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

