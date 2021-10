Une plus grande autonomie alimentaire pour des régions plus prospères! 6,8 M$ accordés à Océan Vert pour implanter deux fermes verticales au Québec

SAINT-PACÔME, QC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant 6,8 millions de dollars à l'entreprise Océan Vert, détenue par Courchesne Larose et Inno-3B, pour soutenir l'implantation de deux fermes verticales destinées à la culture de légumes feuilles. Ce projet est évalué à plus de 19 millions de dollars.

La première ferme verticale d'Océan Vert sera construite à même les installations de l'entreprise Inno-3B, située à Saint-Pacôme, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Ce projet, qui rallie innovation et autonomie alimentaire, permettra l'implantation d'une nouvelle expertise dans la culture en serre et la culture de légumes frais dans la région.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné de la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, a fait l'annonce, aujourd'hui, de ce projet innovant, qui permettra l'accroissement de l'autonomie alimentaire et de la productivité du Québec.

« Nos régions doivent être au cœur de l'économie de demain; une économie plus innovante et plus autonome. Il faut produire une plus grande variété d'aliments au Québec, pour que l'on puisse manger québécois à longueur d'année. C'est ce dont on s'assure en investissant dans ce projet, qui contribuera à faire grandir notre autonomie alimentaire. On mise sur l'innovation pour améliorer notre productivité, on mise sur nos régions pour bâtir l'économie de demain, l'économie d'un Québec qui gagne. »

François Legault, premier ministre du Québec

« En contournant l'obstacle que constituent les températures hivernales, la culture en bâtiment vertical permet au Québec d'agrandir son offre bioalimentaire et, par le fait même, d'accroître son autonomie alimentaire. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour les consommateurs, qui vont pouvoir se procurer des légumes feuilles de chez nous toute l'année et relever encore plus facilement le Défi 12 $ que je leur ai lancé. Je souhaite un vif succès à Océan Vert dans la réalisation de son projet! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Ce projet rejoint l'une des priorités de la région du Bas-Saint-Laurent, qui vise à augmenter l'autonomie alimentaire et à développer des méthodes de production innovantes, qui stimuleront notre productivité. C'est exactement le genre d'initiative que notre gouvernement encourage et qui met en valeur nos ressources et nos expertises locales, tout en répondant au défi de la main-d'œuvre par l'innovation technologique. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

Le soutien financier comprend un prêt de 4,7 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation, attribué par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, une contribution financière de 600 000 $ issue du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi qu'une garantie de prêt de 1,5 million de dollars provenant de La Financière agricole du Québec.

Fondée en 1918, l'entreprise Courchesne Larose , qui est co-actionnaire principale d'Océan Vert, est un chef de file canadien dans le secteur du commerce de gros de fruits et de légumes. Elle compte plus de 400 employés à ses installations situées à Montréal.

, qui est co-actionnaire principale d'Océan Vert, est un chef de file canadien dans le secteur du commerce de gros de fruits et de légumes. Elle compte plus de 400 employés à ses installations situées à Montréal. Située à Saint-Pacôme, l'entreprise Inno-3B, qui est co-actionnaire d'Océan Vert, conçoit et fabrique des équipements destinés à l'agriculture verticale. Elle a mis au point la technologie de tour de croissance qui sera utilisée par Océan Vert pour réaliser le projet d'implantation de fermes verticales au Québec.

La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde a notamment comme objectif d'augmenter de 10 milliards de dollars le contenu québécois dans les produits bioalimentaires achetés au Québec.

