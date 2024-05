STE-ADÈLE, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La firme d'ingénierie Équipe Laurence de Sainte-Adèle vient de se voir signifier deux nominations prestigieuses, en plus d'être Lauréate du Prix Engagement social et développement durable - Prix Pierre Durocher du Gala de la Nuit adéloise de la Chambre de commerce de Ste-Adèle. Cette Adéliade est décernée à une entreprise qui a su se distinguer durant l'année par ses projets et réalisations ayant un impact social ou à développement durable dans la communauté. « L'ouverture d'une garderie en entreprise et la création d'un programme AEC en dessin spécialisé en Génie civil en partenariat avec le Cégep de Saint-Jérôme, ainsi que les efforts consentis en développement durable », en sont la parfaite illustration, de préciser le président de la firme, Alexandre Latour.

Les actionnaires de la firme, Vincent Bouré (gauche), le fondateur à la retraite, Marcel Laurence, ing., Alexandre Latour, le président et chef de la direction, ainsi que Julien Lévesque (à droite) peuvent se féliciter des avancées réalisées en matière d’innovation et de la croissance soutenue de l’entreprise qui continue de briller dans tous les marchés. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

L'une des deux autres nominations est, par ailleurs, celle de ses pairs, soit de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a retenu l'étoile montante du génie civil au Québec comme finaliste au prix « Honoris Genius -- Développement durable », dont le grand lauréat sera dévoilé le 29 mai prochain, à l'occasion de la grande soirée de l'Excellence en génie de l'Ordre. Ces prix de l'Ordre ont essentiellement pour objectifs de faire connaître les grandes réalisations de ses membres et de mettre en lumière des modèles inspirants qui se démarquent par leurs réalisations, l'excellence de leur pratique ou leur sens de l'innovation. « Nous sommes honorés de cette mise en nomination, d'autant plus que cette reconnaissance émane d'un Comité de sélection composé majoritairement de nos pairs, » a dit le président et chef de la direction, Alexandre Latour. Ce prix « Honoris Genius -- Développement durable » reconnaît l'excellence d'un projet d'ingénierie contribuant à réduire l'empreinte humaine sur l'environnement ou encore à augmenter la résilience de l'activité humaine face aux changements climatiques. Monsieur Latour s'est déclaré ravi que le Comité de sélection de l'Ordre ait retenu le projet du Campus Équipe Laurence pour la technologie innovatrice de la cloacothermie développée pour le chauffage et la climatisation du siège social, à même les eaux grises des étangs aérés de l'usine de traitement des eaux de la ville de Ste-Adèle.

En plus, Équipe Laurence a été sélectionnée aussi comme finaliste Milieu de travail en français pour les Prix Mérites du français 2024 de l'Office de la langue française du Québec.

Cette catégorie vise à récompenser les réalisations témoignant de l'engagement d'organisations qui ont fait de la généralisation de l'utilisation du français dans leur milieu de travail une priorité, et ce, au bénéfice de leur personnel et de leur clientèle. Il peut s'agir de mesures concrètes qui ont un effet positif sur la réalisation, en français, des tâches quotidiennes du personnel, d'initiatives qui témoignent de l'importance accordée au service en français ou encore d'activités de valorisation de la langue française.

Le président de la firme a conclu en se disant très fier de ses troupes qui font preuve de créativité, de proactivité et d'excellence, dans tous les aspects de leur travail!

