MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Marquant ce qui est de toute évidence un précédent dans l'industrie de la construction, Équipe Laurence a conçu un développement résidentiel dont les travaux de chantier dans les rôles clés sont entièrement exécutés et gérés par des femmes, à commencer par la surveillante du chantier, Roxane Gaudreau-Parent d'Équipe Laurence œuvrant pour le compte de la promotrice du projet, Anne-Philippe Lemaire, et de DUO Entrepreneur général, propriété de Joanie Paquette.

Les actrices du projet Cinq4, Sophie Ouellet (contremaître), Joannie Paquette (entrepreneure générale), la surveillante du chantier Roxane Gaudreau-Parent d’Équipe Laurence, la promotrice, Anne-Philippe Lemaire, et Érika Provost (opératrice d’engins de chantier) sont les seules femmes à gérer un tel chantier au Québec. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

« Pour la première fois de l'histoire moderne de l'industrie de la construction au Québec, tout au moins, il est donné de voir un chantier entièrement dirigé par des femmes. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe ici, en toute efficacité, » s'est exclamé le président d'Équipe Laurence, Alexandre Latour. Celui-ci s'est déclaré grandement impressionné et inspiré, surtout, de voir ainsi une équipe 100 % féminine jouer à perfection les rôles-clés dans la réalisation du projet Le Quartier Cinq4, dans la municipalité de Prévost dans les Laurentides. Mesdames Sophie Ouellet de l'entreprise Sophie Ouellet Excavation et Érika Provost occupent les fonctions de contremaître et d'opératrice de pelle mécanique.

« La preuve est désormais faite qu'un métier traditionnellement d'hommes peut être habilement occupé par des femmes qui, à leur façon bien originale, ont fait éclater le plafond de verre » ont pour leur part indiqué les promoteurs du projet Cinq4, mesdames Anne-Philippe Lemaire et Joanie paquette de DUO Entrepreneur général.

Niché à Prévost, au cœur des Laurentides, Le Quartier Cinq4 est une communauté exclusive de 18 maisons semi-détachées, située sur la rue du Manse, qui offre un parfait équilibre entre nature et modernité : des maisons neuves idéales pour les familles et les professionnels en quête de tranquillité.

« Ce chantier au féminin témoigne amplement de l'excellence de ces jeunes femmes qui viennent non seulement d'ouvrir mais de tracer une voie nouvelle dans un domaine encore trop souvent perçu comme exclusivement réservé aux hommes » a poursuivi le président d'Équipe Laurence.

Avec un environnement naturel préservé, assorti de paysages pittoresques et d'options multiples d'activités de plein-air à proximité, cette nouvelle communauté résidentielle est le parfait reflet d'un cadre de vie propice au renforcement des liens familiaux autant qu'à la création de souvenirs inoubliables, sans compter, la présence de services essentiels à la vie quotidienne situés à proximité, grâce à sa situation géographique idéale.

Pour Équipe Laurence, un nouveau modèle d'affaires dans l'industrie de la construction vient ainsi de prendre résolument naissance dans les Laurentides.

Source : Alexandre Latour, ing., Président - Équipe Laurence; Anne-Philippe Lemaire, Présidente - DUO Entrepreneur général; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]