MONTRÉAL, le 22 mai 2025 /CNW/ - C'est dans la catégorie I : Nouveau bâtiment commercial des fameux ASHRAE Technology Awards que le siège social de Sainte-Adèle d'Équipe Laurence a été sélectionné pour recevoir cette reconnaissance internationale. Ce programme international souligne des projets d'exception intégrant des solutions innovatrices en conception de bâtiments, selon les normes ASHRAE en efficacité énergétique, qualité de l'air et mécanique du bâtiment.

Les dirigeants d’Équipe Laurence, Vincent Bouré, associé principal, Alexandre Latour, président et Julien Lévesque, associé principal se sont déclarés particulièrement fiers de cette reconnaissance internationale qui propulse Équipe Laurence dans la cour des grands! (Groupe CNW/Équipe Laurence)

« Cette reconnaissance mondiale, c'est comme si on avait gagné la médaille d'argent aux Olympiques, » s'est exclamé le président d'Équipe Laurence, Alexandre Latour, qui a poursuivi en se déclarant très fier de son équipe et de la collaboration avec la firme d'ingénierie BPA qui a contribué au succès de l'implantation de la cloacothermie au Campus Équipe Laurence, le siège social de la firme.

Pour celui-ci, ce prix reflète pleinement l'esprit d'innovation qui anime les employés d'Équipe Laurence, tant dans le développement d'idées et de concepts que dans la mise en œuvre de solutions novatrices.

Monsieur Latour a conclu en mentionnant que ce 2e prix mondial ASHRAE s'ajoute à la liste de prix prestigieux antérieurement obtenus, dont le premier prix de la même association, dans la même catégorie, pour la Région II (Est du Canada) et qui, tous, ont pavé la voie à une reconnaissance internationale de l'expertise de la firme.

L'American Society of Healing, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers est une société internationale, fondée en 1894, qui œuvre à améliorer le bien-être humain grâce à des technologies durables pour l'environnement bâti. L'organisme se consacre à l'efficacité énergétique, la qualité de l'air et la durabilité, notamment par la recherche, la formation et l'élaboration de normes.

