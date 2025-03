MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Dirigeante chevronnée dotée d'une grande expertise en finance et en gestion d'entreprise, Peggie Clermont, CPA, qui a été présidente et cheffe de la direction du Groupe Savoura de 2021 à 2025, rejoint la firme d'ingénierie civile Équipe Laurence, en tant que vice-présidente exécutive. Reconnue pour son engagement à promouvoir des environnements de travail inclusifs et stimulants, Peggie Clermont se décrit comme étant particulièrement passionnée par les interactions humaines, les projets innovants et les acquisitions stratégiques.

Peggie Clermont a été chaleureusement accueillie par les dirigeants de la firme; Vincent Bouré, associé principal (gauche), par le président et chef de la direction, Alexandre Latour, et Julien Lévesque, associé principal (droite). (Groupe CNW/Équipe Laurence)

« Intégrer Équipe Laurence représente pour moi l'opportunité d'explorer de nouveaux horizons et de participer activement au succès d'une entreprise à la fois créative et innovante, tout en rejoignant une équipe engagée. J'ai été inspirée par la croissance de cette firme, par sa vision novatrice et par le dynamisme de ses dirigeants », a-t-elle déclaré.

Pour Mme Clermont, l'ensemble des défis lié à la croissance au sein d'une entreprise où l'innovation et la collaboration sont au cœur de la stratégie est particulièrement motivant. Elle a également souligné avoir retrouvé chez Équipe Laurence un engagement similaire envers le développement durable, notamment à travers des initiatives telles que la cloacothermie à son siège social de Sainte-Adèle, un concept unique utilisé pour le chauffage et la climatisation des bâtiments grâce aux eaux usées.

Alexandre Latour, président et chef de la direction d'Équipe Laurence, a exprimé son enthousiasme quant à l'arrivée de Mme Clermont, qualifiant cette nomination d'étape-clé pour continuer le développement structurel et l'expansion de la firme, récemment élargie dans le Bas-Saint-Laurent, pour desservir l'Est du Québec.

« L'expertise de Peggie en planification stratégique et en gestion financière, représente un atout précieux pour Équipe Laurence, qui connaît une phase d'expansion accélérée. Nous prévoyons d'être présents en Abitibi et dans la région de la Capitale-Nationale dès 2025 », a ajouté M. Latour.

Il a également souligné que le parcours de Mme Clermont, notamment en tant qu'ex-associée de Raymond Chabot Grant Thornton et ex-directrice des finances et de l'administration chez GardaWorld, apporte un complément à la firme qui favorisera le développement du réseau Équipe Laurence dans les années à venir.

SOURCE Équipe Laurence

