Une panoplie d'activités hivernales accessibles à Montréal !

MONTRÉAL, le 7 déc. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer une programmation hivernale riche en activités pour tous les goûts, gratuites ou à faible coût, qui se déploiera au cours des prochains mois dans la métropole.

« De nombreuses activités de plein air et culturelles, tant extérieures qu'intérieures, sont prévues pour le plus grand plaisir de toutes et tous. Nos parcs de quartier, grands parcs et parcs-nature, nos bibliothèques et nos Maisons de la culture attendent les familles, de même que plusieurs autres installations municipales », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif.

« Peu importe les conditions météo, nous avons tout ce qu'il faut pour permettre aux petits comme aux grands de profiter de l'hiver. Des patinoires réfrigérées, comme celle située sur l'esplanade Tranquille ou celle du parc du Mont-Royal, ainsi que des activités comme la randonnée ou le fatbike dans les parcs-nature, permettront même de devancer les plaisirs hivernaux. Et toute l'année, beau temps, mauvais temps, les cinq musées d'Espace pour la vie ouvrent leurs portes aux visiteuses et aux visiteurs de tous les âges. Nous garantissons que les joues rouges et les sourires seront sur le visage de celles et ceux qui en profiteront », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal.

Des activités gratuites dans les bibliothèques et les Maisons de la culture

Plus d'une centaine d'ateliers gratuits ont lieu dans les bibliothèques pour divertir les jeunes, que ce soit du bingo, de l'animation autour du jeu et des expériences scientifiques. Pour consulter le calendrier de ces ateliers, cliquez ici.

Les Maisons de la culture suggèrent aussi une gamme d'activités pour tous les âges : des films, théâtre jeunesse ou pour adultes, des spectacles musicaux, des expositions. La réservation de billets est requise pour certaines activités. L'horaire détaillé se trouve ici.

De multiples activités à Espace pour la vie

Les cinq musées d'Espace pour la vie (le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium) proposent plusieurs activités ludiques et éducatives. Les visiteurs et les visiteuses feront des découvertes sur la faune, l'environnement, les insectes, la flore et l'espace. Notons qu'il est possible d'obtenir un accès privilégié aux cinq musées pendant un an grâce au Passeport Espace pour la vie.

Ce dernier, offert en format numérique et à prix très abordable, procure plusieurs avantages aux familles, adultes, étudiant(e)s et passionné(e)s de nature. Pour tout connaître de ces institutions muséales et de leur programmation, visitez espacepourlavie.ca.

Une programmation culturelle variée et des activités intérieures divertissantes

Lorsque la température est moins clémente, les bains libres dans les piscines municipales de quartier, le patin dans les arénas ou encore le TAZ Skatepark sont des sorties de choix pour se dégourdir les jambes. À la TOHU, il est possible d'emprunter un jeu de quilles finlandaises et un jeu d'échecs géant.

Profiter de la nature dans nos parcs montréalais

Les parcs-nature et grands parcs proposent des après-midis avec une panoplie d'activités. Au programme, on retrouve la forêt en hiver, les oiseaux et les mammifères, des dégustations de tire sur la neige et des séances éducatives sur l'acériculture.

Les visiteurs pourront également participer à des jeux actifs et à des randonnées instructives où ils apprendront à allumer un feu, à pister les animaux et à utiliser des jumelles. Ces activités sont conçues pour enrichir les connaissances des participants sur la nature et offrir des moments de plaisir en plein air.

Activités physiques extérieures

Des activités physiques extérieures gratuites sont accessibles tout l'hiver, telles que le patinage sur les patinoires extérieures réfrigérées et non réfrigérées, le ski, la marche et le fatbike, ainsi que la glissade sur les buttes. Pour les personnes à mobilité réduite, un service de prêt d'équipement adapté est disponible dans certains parcs-nature et grands parcs.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attaché de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8015; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]