Une nouvelle usine de traitement de l'eau sur le territoire de la Première Nation de Lac Seul permet de lever un avis concernant la qualité de l'eau potable en vigueur depuis 17 ans

LAC SEUL, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ No 3, ON, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les communautés des Premières Nations travaillent en partenariat pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau dans les réserves et favoriser l'accès à une eau potable fiable, salubre et propre.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, le chef Derek Maud et la communauté de la Première Nation de Lac Seul ont célébré l'ouverture officielle de la nouvelle usine de traitement de l'eau à Kejick Bay. La mise en service de la nouvelle usine permet de lever un avis concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis 17 ans.

La nouvelle installation permet d'offrir, pour environ 350 résidents et huit bâtiments communautaires, de l'eau potable fiable et propre ainsi qu'une meilleure protection contre les incendies. L'usine est conforme aux réglementations fédérales et provinciales actuelles en matière d'eau potable et a été conçue pour permettre un agrandissement à l'avenir. L'usine de traitement de l'eau existante a été mise hors service.

Services aux Autochtones Canada a investi environ 4,7 millions de dollars pour appuyer ce projet.

Citation

« Félicitations au chef Maud et à toute la communauté de la Première Nation de Lac Seul. L'achèvement de ce projet constitue une étape importante pour les résidents de Kejick Bay. La réalisation de ce projet mérite d'être célébrée, puisque nous travaillons ensemble pour apporter un changement positif pour la santé et la sécurité de tous les membres de la communauté. Nous sommes ravis d'être vos partenaires dans le cadre d'un projet aussi important. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce fut un processus long et difficile. Toutefois, je suis ravi que la nouvelle usine de traitement de l'eau à Kejick Bay soit achevée et qu'après 17 ans, les membres de notre communauté puissent boire de l'eau propre et salubre directement du robinet. Merci à nos membres pour leur patience de même qu'à nos aînés et à nos dirigeants pour leur appui au cours de cet important projet. »

Chef E. Derek Maud

Première Nation de Lac Seul

Faits en bref

La Première Nation de Lac Seul se trouve à environ 40 kilomètres à l'ouest de Sioux Lookout . Elle est divisée en trois communautés : Frenchman's Head, Kejick Bay et Whitefish Bay.

. Elle est divisée en trois communautés : Frenchman's Head, Kejick Bay et Whitefish Bay. Le Fonds des petites communautés (FPC), proposé par l'entremise d'Infrastructure Canada et du ministère de l'Infrastructure de l' Ontario , a permis de verser plus de 3,6 millions de dollars pour ce projet.

, a permis de verser plus de 3,6 millions de dollars pour ce projet. Les budgets de 2016 à 2019 prévoient 2,19 milliards de dollars supplémentaires jusqu'en 2020-2021 pour les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées et la levée des avis à long terme concernant l'eau potable dans les systèmes publics des réserves. Entre novembre 2015 et février 2020, 88 avis à long terme ont été levés.

février 2020, 88 avis à long terme ont été levés. Au total, 574 projets relatifs à l'eau et aux eaux usées ont été lancés ou achevés depuis le budget 2016. Ces projets comprennent des infrastructures nouvelles, améliorées ou réparées, ainsi que des études de faisabilité et de conception pour s'assurer que les Premières Nations disposent des systèmes d'infrastructure adéquats pour soutenir leurs communautés en croissance. À ce jour, 265 projets ont été achevés et 309 autres sont en cours, au profit de 606 communautés des Premières Nations dans tout le pays.

