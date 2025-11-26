MONTREAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - FACE Coalition est fière d'annoncer le lancement de la quatrième saison du balado The Other Canada Podcast (TOC Podcast), poursuivant sa mission de mettre en lumière les voix des entrepreneur.e.s noir.e.s, des experts de l'industrie et des visionnaires communautaires qui façonnent l'avenir des affaires et du leadership au Canada.

Cette saison, le balado présentera, le 5 decembre, huit personnalités remarquables issues de la diaspora africaine au Canada.

La coach certifiée en neuro-leadership et en intelligence émotionnelle Karlyn Percil (à droite) en studio avec l’animatrice du balado The Other Canada, Danielle Pinnock (à gauche), lors d’une séance d’enregistrement. (Groupe CNW/The Federation of African Canadian Economics)

Ces acteurs du changement proviennent de divers secteurs -- de la finance à la valorisation culturelle et identitaire -- et partagent des parcours inspirants et personnels qui sauront toucher le cœur et l'esprit des auditeurs.

« Cette saison, nous sommes fiers de mettre en avant des récits qui enrichissent la compréhension et renforcent notre communauté à travers le pays », a déclaré Tiffany Callender, PDG de FACE Coalition.

« Grâce à cette plateforme, nous visons à éduquer, inspirer et générer un impact et un changement durables pour les générations futures. »

Les conversations de la saison 4 seront animées par Danielle Pinnock, une animatrice aux multiples talents, tandis que la réalisation et la production atteindront un nouveau niveau grâce à Corex Creative. Les auditeurs pourront s'attendre à des réflexions précieuses conçues pour les accompagner dans leur parcours personnel et entrepreneurial.

À propos du TOC Podcast

Lancé en mai 2021, The Other Canada Podcast est une initiative portée par FACE, dédiée à l'amplification de voix puissantes et d'histoires méconnues de Canadiens marginalisés, favorisant l'engagement communautaire et l'autonomisation économique.

À propos de FACE Coalition

Fondée en 2021, la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) est une organisation nationale et bilingue qui vise à offrir aux entrepreneur.e.s noir.e.s au Canada un accès à des prêts, du capital de croissance et des ressources pour réussir.

SOURCE The Federation of African Canadian Economics

Contact pour les médias : Bernise Springer, Gestionnaire du marketing et des communications, Courriel : [email protected], https://facecoalition.com/fr