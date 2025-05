MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) est heureuse d'annoncer le lancement de la deuxième ronde du programme Propulser l'Entrepreneuriat Noir, qui débutera en avril 2025. S'appuyant sur le succès remarquable de la première ronde et grâce au soutien financier continu du Groupe Banque TD (la TD), cette deuxième édition du programme poursuit son objectif de combler les lacunes des entrepreneurs noirs au Canada en fournissant un soutien financier essentiel et des ressources pour établir une base solide pour leurs entreprises.

La première ronde du programme s'est terminée en novembre 2024 et a montré des résultats impressionnants :

582 candidatures reçues

136 bourses accordées

102 bourses pleinement utilisées

Avec des bourses allant de 2 500 $ à 5 000 $, le programme aide à compenser les coûts associés aux services professionnels essentiels pour les entreprises, tels que l'élaboration de plans d'affaires, les états financiers et la préparation des déclarations fiscales. Ces services améliorent l'accès au financement et aux opportunités de croissance des entreprises.

Critères d'admissibilité

Pour être admissibles au programme, les candidats doivent être des entrepreneurs noirs ayant exploité une entreprise au Canada pendant deux ans ou moins. Les entreprises doivent être enregistrées auprès du Registre des entreprises canadiennes et nécessiter un soutien pour des services essentiels tels que la planification d'entreprise, les états financiers ou la déclaration fiscale. Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature et à participer à une séance d'information obligatoire pour en savoir plus sur le programme. Après la séance, un comité de sélection examinera les candidatures et choisira les candidats retenus. Les candidats sélectionnés seront mis en relation avec des prestataires de services professionnels par FACE afin de recevoir le soutien dont ils ont besoin.

Comment postuler

Soumettre votre candidature au programme. Participer à une séance d'information obligatoire pour en savoir plus sur le programme. Un comité de sélection choisira les candidatures retenues. FACE mettra les candidats retenus en relation avec des prestataires de services professionnels.

Ce programme cible spécifiquement les entreprises en démarrage, reconnaissant que celles-ci rencontrent des défis uniques nécessitant un soutien personnalisé. Bien que le programme soit ouvert à divers secteurs d'activité, les organisations à but non lucratif ne sont pas admissibles, et la cote de crédit n'est pas un critère d'admissibilité.

Engagement des principaux partenaires

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec la TD pour soutenir les entrepreneurs noirs au Canada. La première ronde a mis en évidence le besoin urgent d'accès au financement et au soutien, et nous sommes déterminés à accroître notre portée et notre impact lors de cette nouvelle phase. » - Tiffany Callender, PDG de FACE.

La TD réaffirme son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat noir et à favoriser la croissance économique à travers le Canada.

« Par l'entremise de la promesse TD Prêts à agir, nous sommes fiers de renouveler notre soutien au programme Propulser l'Entrepreneuriat Noir. Nous reconnaissons le rôle essentiel des petites entreprises détenues par des Noirs dans la croissance économique, l'innovation et le renforcement des communautés. En fournissant des ressources cruciales, des conseils stratégiques et un accès à des réseaux, nous visons à autonomiser les entrepreneurs noirs afin de bâtir des entreprises durables et résilientes qui feront progresser l'économie canadienne. À la TD, nous restons déterminés à briser les barrières et à créer des opportunités pour tous. » - Christian Bassong, Responsable régional | Développement des entreprises de la communauté noire | Québec | Groupe Banque TD

Les entrepreneurs noirs admissibles sont fortement encouragés à postuler à ce programme transformateur et à saisir l'occasion de renforcer les fondations de leur entreprise. Pour plus de détails et pour postuler, veuillez visiter le site de la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) | Ressources.

SOURCE The Federation of African Canadian Economics

Contact pour les médias : Tamara Hart, Coordonnatrice du programme PBEP, Courriel : [email protected], Téléphone : +1 438-468-6851; Contact supplémentaire : Bernise Springer, Gestionnaire du marketing et des communications, Courriel : [email protected]