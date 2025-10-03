TORONTO, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le tout premier événement Melamoon, fruit d'une collaboration marquante entre la FACE Coalition et Black Ambition, a offert une démonstration concrète de ce que peut être l'entrepreneuriat inclusif au Canada.

Le lancement officiel a eu lieu le 27 septembre au Globe and Mail Center de Toronto, où six finalistes issus d'un groupe de 50 fondateurs ont présenté leur projet devant le public, en compétition pour un financement non-dilutif de 200 000 $ -- le plus grand montant jamais attribué à des entrepreneur.e.s noir.e.s au Canada sous forme de prix en capital.

Les Lauréats du Prix Melamoon avec la ministre Rechie Valdez (au centre), la PDG de Black Ambition Felecia Hatcher (à gauche), et la PDG et cofondatrice de FACE Coalition Tiffany Callender (à droite). (Groupe CNW/The Federation of African Canadian Economics)

Ces entrepreneur.e.s ont pris part à un sprint intensif de deux semaines pour peaufiner leurs idées, créer des liens et se préparer à monter en puissance. Leurs présentations ont été évaluées par un jury d'exception :

Regina Gwynn - entrepreneure, conseillère et cofondatrice de Black Girls Talk Tech

Michael Hyatt - investisseur en série et entrepreneur, et ancien juge à Dragon's Den,

Erik Moore - fondateur et directeur général de Base Ventures

Tanya Walker - avocate primée en litige commercial et première femme noire élue conseillère à Toronto au Barreau de l'Ontario

Après des présentations percutantes couvrant des secteurs variés comme la santé, la construction et l'intelligence artificielle, voici les lauréats qui ont fait vibrer la salle :

Prix de 100 000 $ : Jamaal Bond, Evitavonni Construction Group -- créateur d'un casque de chantier connecté par Bluetooth, conçu pour améliorer la sécurité et la communication sur les sites de construction.

-- créateur d'un casque de chantier connecté par Bluetooth, conçu pour améliorer la sécurité et la communication sur les sites de construction. Prix de 50 000 $ : Biola Oluwajuyigbe, Healx Foods Inc. -- entreprise alimentaire axée sur la santé, proposant des produits nutritifs inspirés des cultures afrodescendantes, favorisant le bien-être et la guérison.

-- entreprise alimentaire axée sur la santé, proposant des produits nutritifs inspirés des cultures afrodescendantes, favorisant le bien-être et la guérison. Prix de 25 000 $ : Chevon Riley, NORM -- marque de soins de la peau haute performance, transparente et inclusive, qui redéfinit les standards de la beauté.

-- marque de soins de la peau haute performance, transparente et inclusive, qui redéfinit les standards de la beauté. Prix du public de 25 000 $ : Dr. Phyllis Pobee, GeneLean360 -- une plateforme qui utilise les données génétiques pour aider les utilisateurs à optimiser leur santé et leur forme physique. Ce Prix du public était soutenu par Black Founders Network et FoundHers by Pitchbetter.

Melamoon 2025 n'était pas qu'un concours -- c'était le début d'un héritage. Grâce au soutien de partenaires clés comme le gouvernement du Canada, d'Interac, de la banque TD, de Now Toronto, de BDC, de Black Women Talk Tech, et sous la direction créative de NA&CO, Melamoon a prouvé que lorsque le capital rencontre la culture, tout devient possible., et à la direction artistique de NA&CO, l'événement a établi une nouvelle référence en matière d'entrepreneuriat inclusif. Quand le capital rencontre la culture, tout devient possible.

À propos de FACE Coalition

Fondée en 2021, la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) est une organisation nationale, bilingue et dirigée par des Noirs, qui vise à offrir aux entrepreneur.e.s noir.e.s au Canada un accès à des investissements essentiels, du capital de croissance et des ressources pour réussir.

À propos de Black Ambition

Fondée par Pharrell Williams en 2020, Black Ambition soutient les entrepreneur.e.s issus de communautés sous-représentées en leur offrant du financement, du mentorat, un réseau solide et un accompagnement bienveillant pour leur permettre d'évoluer sans barrières.

SOURCE The Federation of African Canadian Economics

Contact pour les médias : Bernise Springer, Gestionnaire du marketing et des communications, Courriel : [email protected]