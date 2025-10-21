TORONTO, le 21 oct. 2025 /CNW/ - FACE (Fédération Africaine Canadienne de l'économie) se réjouit de l'annonce du gouvernement fédéral concernant le renouvellement du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (BEP), qui prévoit un investissement substantiel de 189 millions de dollars. Cette annonce importante, faite par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED), témoigne d'un engagement continu envers une croissance économique inclusive et la lutte contre les obstacles systémiques auxquels font face les entrepreneur.e.s noir.e.s à travers le pays.

Le renouvellement du BEP confirme avec force la nécessité de garantir aux entrepreneur.e.s noir.e.s un accès équitable aux ressources essentielles pour développer leurs entreprises, participer pleinement à l'économie canadienne et contribuer à une croissance nationale robuste, inclusive et durable.

Dans le cadre de ce renouvellement, le gouvernement Carney s'est engagé à verser 67 millions de dollars au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat noir (BELF). Ce soutien accru renforcera considérablement la capacité de FACE à fournir des capitaux essentiels aux entreprises appartenant à des personnes noires, leur permettant de croître, d'innover et de continuer à contribuer de manière significative à l'économie canadienne.

« Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un exemple fondamental de la manière dont un pays -- en particulier une nation du G20 -- peut placer la prospérité nationale au cœur de l'inclusion », déclare Tiffany Callender, Présidente-Directrice Générale de FACE. « Cet investissement de 67 millions de dollars envoie un message fort : le Canada est résolument engagé à promouvoir l'égalité économique pour les communautés noires et sous-représentées. Alors que nous entamons le prochain cycle de ce programme, FACE demeure déterminée à accroître son impact, en dotant les entrepreneur.e.s et entreprises noirs de la vision et des stratégies nécessaires pour bâtir un Canada plus fort et plus inclusif. »

FACE exprime sa plus sincère gratitude au gouvernement du Canada, à ISED et à la ministre Rechie Valdez pour leur leadership et leur vision. Nous tenons également à saluer nos partenaires de l'écosystème, nos collaborateurs corporatifs et les parties prenantes communautaires qui continuent de travailler à nos côtés dans cette mission commune. Ensemble, nous construisons des voies vers la richesse générationnelle et l'autonomisation économique de la communauté noire canadienne.

