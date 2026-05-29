Soutenue par la Fondation Brain Canada, une initiative d'un million de dollars permet aux chercheurs du Québec et du Canada d'avoir accès à des microscopes de nouvelle génération.

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Une nouvelle plateforme pancanadienne d'imagerie cérébrale permettra aux scientifiques de mieux comprendre des maladies et des troubles, comme l'Alzheimer, l'épilepsie, l'autisme et le Parkinson en permettant à ces chercheurs de voir la façon dont les cellules du cerveau communiquent, changent et déraillent dans le contexte des maladies.

Dans le cadre du programme 2025 de subventions de plateforme, la Fondation Brain Canada a accordé près d'un million de dollars de financement à l'initiative Advanced Optical Nanoscopy Platform for Neuroscience (plateforme de nanoscopie optique avancée pour les neurosciences) dirigée par la neuroscientifique Flavie Lavoie-Cardinal, professeure agrégée au département de psychiatrie et neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université Laval, et chercheuse au Centre de recherche CERVO et à l'Institut Intelligence et Données. Cette initiative permet à des spécialistes de classe mondiale de tirer parti de microscopes ultrapuissants au Centre de recherche CERVO de l'Université Laval, au Neuro de l'Université McGill et à Polytechnique Montréal.

Parfois nommée « microscopie à super-résolution », la nanoscopie optique permet aux scientifiques de voir des protéines individuelles et des événements moléculaires à l'intérieur de cellules cérébrales vivantes, d'une façon que ne permettent pas les microscopes ordinaires. Souvent altérées en contexte de troubles neurologiques, ces minuscules structures en constante évolution sont à la base de l'apprentissage, de la mémoire et du comportement.

La plateforme est conçue pour faciliter l'utilisation de ces outils avancés, de façon à ce que même les chercheurs et chercheures qui ne sont pas des spécialistes de l'imagerie puissent l'utiliser. L'équipe établira des protocoles clairs étape par étape, organisera des ateliers de formation pratique et offrira des ressources en ligne afin que les neuroscientifiques du Canada puissent intégrer la nanoscopie à leur travail.

« Cet investissement vise l'accès, la collaboration et l'accélération, a déclaré Viviane Poupon, présidente-directrice générale, Brain Canada. En conjuguant les technologies de pointe et la formation au sein d'une plateforme ouverte, nous renforçons le leadership du Canada en matière de recherche sur le cerveau et accélérons le passage des découvertes du laboratoire à la clinique. »

Outre l'accès à des microscopes de pointe à super-résolution, la plateforme intégrera l'intelligence artificielle pour améliorer l'analyse des images, élaborer des outils d'imagerie personnalisés adaptés à des expériences complexes en neurosciences et explorer les possibilités de transformation des nouvelles technologies en applications concrètes.

« Notre objectif est de permettre aux scientifiques de se concentrer sur la biologie et non sur les obstacles techniques, a déclaré Flavie Lavoie-Cardinal, chercheuse principale. En rendant la nanoscopie plus accessible et plus collaborative, nous pouvons découvrir comment les cellules du cerveau changent au fil du temps, et comment ces changements favorisent le développement de la maladie ou la guérison. »

La plateforme (de 2026 à 2029) renforce la position du Québec en tant que plaque tournante de la neurophotonique et de l'imagerie cérébrale moléculaire, tout en soutenant une communauté de recherche nationale œuvrant pour une meilleure santé cérébrale pour l'ensemble de la population canadienne.

Cette plateforme de recherche est soutenue par la Fondation Brain Canada au moyen du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), un partenariat innovant entre le gouvernement du Canada (par l'entremise de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada.

À propos de la plateforme de nanoscopie optique avancée pour les neurosciences

La plateforme réunit des spécialistes des neurosciences, de la physique, de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle pour fournir un accès libre aux technologies de nanoscopie optique de prochaine génération. Elle a pour mission d'accélérer les découvertes dans le domaine de la santé cérébrale au moyen du partage d'outils, de la formation et de l'innovation.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique auprès des acteurs qui font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension du cerveau permet d'améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des maladies et des troubles cérébraux. Pour en savoir plus, visitez braincanada.ca et abonnez-vous à @BrainCanada.

À propos du Centre de recherche CERVO

Le Centre de recherche CERVO, au CIUSSS de la Capitale-Nationale et affilié à l'Université Laval, un des plus importants centres en neurosciences et en santé mentale au Canada, s'intéresse aux causes premières des maladies du cerveau. Il regroupe plus de 90 équipes de recherche. Au total, ce sont plus de 600 personnes qui offrent une expertise multidisciplinaire, allant de la biophysique membranaire à l'intervention sociale, en passant par la psychologie de la cognition.

SOURCE La Fondation Brain Canada

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