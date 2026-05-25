Trois nouveaux projets de recherche majeurs axés sur un diagnostic plus rapide, une recherche inclusive et une collaboration nationale

VANCOUVER, BC et CALGARY, AB, le 25 mai 2026 /CNW/ - Des chercheurs de la Colombie-Britannique et de l'Alberta lancent trois nouvelles plateformes de recherche sur le cerveau qui est à même de changer la façon dont les maladies neurologiques et mentales sont étudiées, diagnostiquées et traitées en rendant la recherche plus rapide, plus inclusive et plus directement liée aux patients.

Soutenus par les subventions 2025 de plateforme de Brain Canada, les projets concernent des diagnostics sanguins pour la démence, des outils de recherche numériques inclusifs pour la santé mentale et les maladies du cerveau et une biobanque nationale pour la neurodégénérescence. Ensemble, les subventions totalisent un financement de près de 4,7 millions de dollars et contribuent à renforcer le rôle de l'Ouest canadien en tant que centre d'innovation en matière de santé cérébrale, dont les retombées s'étendent à l'échelle nationale.

Mettre la recherche sur le cerveau à la portée des gens

En Alberta, Aaron Phillips, de l'Université de Calgary, dirige ResearchAlly, une plateforme numérique canadienne qui permet de participer à des recherches en neurosciences et en santé mentale où que l'on se trouve, à l'aide de téléphones intelligents, d'appareils portables et d'outils en ligne sécurisés.

La recherche clinique traditionnelle exclut souvent les gens qui habitent à l'extérieur des centres urbains ou ceux qui sont confrontés à des obstacles systémiques. ResearchAlly va à l'encontre de ce modèle en permettant la participation à distance, la collecte de données en temps réel et une conception adaptée à la culture, y compris des options en langue autochtone et des outils créés de concert avec des partenaires de la communauté.

Au cours des trois prochaines années, ResearchAlly sera déployé à l'échelle nationale pour étudier la santé mentale, le déclin cognitif et la santé cérébrale des populations mal servies, tout en formant les chercheurs, le personnel soignant et les responsables communautaires sur l'utilisation responsable et efficace des outils numériques.

« La science fonctionne mieux lorsqu'elle prend en compte les gens qu'elle est censée servir, a déclaré Aaron Phillips, Ph. D., chercheur principal. ResearchAlly contribue à faire en sorte que la recherche sur le cerveau au Canada soit inclusive, équitable et fondée sur l'expérience dans le monde réel. »

Rendre le diagnostic de la maladie cérébrale aussi simple qu'une analyse sanguine

À l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Cheryl Wellington dirige la Platform for Neurology Biomarker Innovation (PNBI), une plateforme reconnue à l'échelle du pays pour développer et déployer des tests sanguins qui détectent les protéines du cerveau liées à des maladies telles que l'Alzheimer, la sclérose en plaques et d'autres formes de démence.

Autrefois tributaires d'une imagerie cérébrale coûteuse ou d'interventions invasives, le diagnostic et le suivi de nombreuses maladies neurologiques peuvent de plus en plus être effectués à partir de simples échantillons de sang. La PNBI est déjà devenue le plus grand programme universitaire de recherche nord-américain sur les biomarqueurs en neurologie, et ce nouveau soutien élargira l'accès à son expertise et à son infrastructure pour les cliniciens et les chercheurs de tout le Canada.

« Un diagnostic plus précoce et plus accessible change tout pour les patients et leurs familles, et même pour nos systèmes de santé, a déclaré Cheryl Wellington, chercheuse principale. En accordant la priorité aux outils sanguins, nous pouvons réduire les coûts et faire en sorte que votre lieu de résidence ne détermine pas la qualité des soins que vous recevez. »

Préserver des échantillons irremplaçables pour accélérer les traitements

Toujours à l'UBC, Michael Hayden dirige l'expansion de la HD Biobank, l'une des plus importantes banques d'échantillons de tissus humains au monde pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Huntington, l'Alzheimer et le Parkinson.

Bâtie au fil de décennies de partenariat avec des familles canadiennes qui donnent généreusement des échantillons, la biobanque favorise des découvertes qui ne seraient pas possibles autrement. Le nouveau financement de Brain Canada permettra d'étendre la collecte d'échantillons à l'échelle nationale, de moderniser l'infrastructure, d'améliorer l'accessibilité pour les chercheurs et de renforcer la distribution éthique d'échantillons partout au Canada et dans le monde.

« Chaque échantillon donné représente l'espoir; l'espoir que la recherche d'aujourd'hui générera de meilleurs traitements pour demain, a déclaré Michael Hayden, chercheur principal. Ce soutien permet de garantir que les contributions des Canadiens continuent de stimuler les progrès mondiaux dans la lutte contre les maladies cérébrales dévastatrices. »

Retombées nationales grâce à des plateformes partagées

Les subventions de plateforme de Brain Canada représentent des investissements dans des ressources partagées, notamment des outils, des infrastructures et de l'expertise, qui donnent des moyens à des milliers de chercheurs et accélèrent les découvertes pour les années à venir.

« Les plateformes partagées sont essentielles à l'accélération de la recherche sur le cerveau à l'échelle nationale, a déclaré Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada. En soutenant une infrastructure ouverte, inclusive et collaborative, nous renforçons la capacité du Canada à offrir des diagnostics plus précoces et des traitements plus efficaces pour les troubles cérébraux. »

Sources de financement

Ces plateformes de recherche sont soutenues par Brain Canada par l'entremise du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), un partenariat novateur entre le gouvernement du Canada (par l'intermédiaire de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, ainsi que par des contributions financières de Santé Canada, de partenaires nationaux et régionaux et de donateurs.

À propos de Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique auprès des acteurs qui font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension du cerveau permet d'améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles cérébraux. Visitez braincanada.ca et abonnez-vous à @BrainCanada pour en savoir plus.

SOURCE La Fondation Brain Canada

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