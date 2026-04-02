MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - La Fondation Brain Canada, en partenariat avec la fondation Krembil, a le plaisir d'annoncer les récipiendaires des subventions d'accélération : neurodégénérescence x immunologie, qui représentent un investissement de 3 M$ pour soutenir les travaux audacieux à des stades précoces visant à éclaircir l'influence du système immunitaire dans les maladies neurodégénératives.

Les maladies neurodégénératives, comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, constituent un enjeu de santé publique important et croissant au Canada et dans le monde entier, en partie attribuable au vieillissement de la population. Si les traitements actuels peuvent aider à gérer les symptômes ou à ralentir l'évolution, ils n'arrêtent ni n'inversent les processus pathologiques sous-jacents, ce qui souligne le besoin urgent de nouvelles approches fondées sur une compréhension plus approfondie de la biologie des maladies.

De nouvelles pistes mettent en cause le système immunitaire, qui jouerait un rôle crucial dans la neurodégénérescence. La neuro-inflammation chronique dans le système nerveux central ainsi que les interactions avec les réponses immunitaires périphériques ont été associées à des lésions neuronales et à l'accumulation de protéines pathologiques. Une meilleure compréhension de ces mécanismes pourrait ouvrir de nouvelles voies en matière de diagnostic, de prévention et de traitement.

« La fondation Krembil reconnaît que la neuro-inflammation est de plus en plus considérée comme un facteur déterminant de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Brain Canada, nous sommes fiers d'investir dans la neuroimmunologie et de soutenir les chercheuses et chercheurs qui s'efforcent de découvrir les facteurs biologiques fondamentaux de ces maladies complexes et d'ouvrir de nouvelles voies en matière de prévention et de traitement. » Mark Krembil, président et chef de la direction

Le programme de subventions d'accélération soutient les travaux novateurs à haut risque à des stades précoces, en donnant la priorité aux hypothèses inédites ou aux approches originales ayant le potentiel de modifier les paradigmes actuels. Les équipes financées réunissent l'expertise pluridisciplinaire en neurosciences, en immunologie et dans des domaines connexes afin d'étudier la manière dont les mécanismes immunitaires influencent ou modulent la neurodégénérescence.

Voici les récipiendaires des subventions d'accélération : neurodégénérescence x immunologie.

Carlos Camara-Lemarroy, Université de Calgary

L'environnement de l'intestin grêle et la maladie d'Alzheimer : une nouvelle frontière dans l'axe intestin-cerveau

Tevy Chan, Université McGill

Intégration de la multiomique et de la neuro-imagerie pour examiner les relations bidirectionnelles entre les systèmes immunitaires adaptatif et inné dans la maladie d'Alzheimer

Aurélie de Rus Jacquet, Université Laval

Nouvelles perspectives dans la maladie de Parkinson : les cellules immunitaires périphériques peuvent-elles induire la neurodégénérescence sans transmigration vasculaire?

Sarah Gagliano Taliun, Université de Montréal

Analyse complète des interactions génétiques entre les allèles HLA et APOE en lien avec les traits lipidiques et cognitifs dans des cohortes de grande envergure

Matthew Macauley, Université de l'Alberta

Dissection mécaniste des isoformes de CD33 au sein des microglies lors de la neurodégénérescence

Shady Rahayel, Université de Montréal

Signatures immunitaires périphériques de la neurodégénérescence dans le trouble du comportement en sommeil paradoxal isolé : une étude axée sur l'IRM et la neuro-inflammation

Mark Reed, Université de Toronto

Inhibition pharmacologique du canal TRPM2 dans les modèles de neuro-inflammation et d'infection

Jo Anne Stratton, Université McGill

Élucider la réponse immunitaire adaptative dans la maladie de Parkinson

Carmela Tartaglia, Université de Toronto

Décodage de la neuro-inflammation régionale dans la maladie d'Alzheimer par l'intégration de l'ensemencement, du protéome et de l'analyse spatiale

Martine Tétreault, Université de Montréal

Les stéaroyl-CoA désaturases dans la neurodégénérescence et l'immunité dans la maladie de Parkinson

Grâce à ce partenariat, la Fondation Brain Canada et la fondation Krembil font progresser la recherche dans des domaines longtemps sous-financés, accélèrent la découverte et appuient de nouvelles orientations qui pourraient ultimement améliorer les résultats pour les personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative.

Ce programme a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau, une initiative novatrice du gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Santé Canada, de la Fondation Brain Canada et de la fondation Krembil.

SOURCE La Fondation Brain Canada

Contact médias : Melissa Arauz, leader, Communications numériques et développement, Brain Canada, [email protected]