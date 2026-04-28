Nouveau financement de la Fondation Brain Canada et de la WBHI pour réduire les inégalités de longue date dans la recherche et les soins liés à la migraine

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - La Fondation Brain Canada, en partenariat avec la Women's Brain Health Initiative (WBHI) et avec le soutien du gouvernement du Canada, lance les subventions d'accélération : recherche sur la migraine, une initiative expressément conçue pour stimuler les recherches sur la migraine, une maladie neurologique très répandue qui touche les femmes de manière disproportionnée.

On estime que 12 à 14 % de la population mondiale souffre de migraine, qui est l'une des principales causes d'invalidité. La migraine touche jusqu'à trois fois plus les femmes que les hommes, et ce, souvent pendant les années charnières de leur vie : études, carrière et famille. Au Canada seulement, environ 2,7 millions de personnes sont aux prises avec la migraine, et, chez beaucoup d'autres, la maladie demeure non diagnostiquée, mal diagnostiquée ou non traitée, en particulier les femmes, dont les symptômes ont toujours été sous-déclarés, ignorés ou mal compris.

Cette maladie représente un fardeau sociétal et économique énorme. Les coûts estimés pour l'économie canadienne s'élèvent à 14,6 milliards de dollars par an, en raison de la perte de productivité, des journées de travail manquées et des départs précoces de main-d'œuvre. Malgré tout, la recherche sur la migraine demeure sous-financée, en particulier celle qui permet de mettre au point des stratégies plus efficaces de prévention, de diagnostic et de traitement et de mieux comprendre l'influence du sexe et du genre à tous les stades de la vie, de la puberté à la ménopause.

D'importantes lacunes persistent dans la compréhension des causes sous-jacentes et des facteurs de risque de la migraine, dans la découverte de biomarqueurs fiables et dans la mise au point de traitements personnalisés plus efficaces. Les subventions d'accélération : recherche sur la migraine visent à rassembler des chercheuses et chercheurs pour générer de nouvelles idées afin de combler ces importantes lacunes.

« La migraine n'est pas simplement un mal de tête, c'est une maladie neurologique grave qui touche les femmes de manière disproportionnée et qui peut avoir une incidence profonde sur leurs études, leur carrière, leurs responsabilités familiales et leur bien-être général, » a déclaré l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé. « Cet investissement important reflète notre engagement à faire progresser la santé du cerveau, à mettre fin aux inégalités de longue date en matière de recherche et de soins, et à veiller à ce que les femmes aient accès aux solutions fondées sur des données probantes dont elles ont besoin pour vivre en meilleure santé. »

Combler les lacunes relatives à la santé cérébrale des femmes

En tant que chef de file national dans le domaine de la santé cérébrale des femmes, la WBHI souligne l'urgence de remédier aux inégalités de longue date dans la recherche sur la migraine, le diagnostic et le traitement. Cette initiative représente un effort ciblé pour corriger les déséquilibres historiques en donnant la priorité à la recherche qui reflète les expériences vécues et les réalités biologiques des femmes.

« La migraine est l'une des maladies cérébrales les plus courantes et les plus invalidantes chez les femmes, mais elle a toujours fait l'objet de beaucoup moins d'attention en recherche par rapport aux affections qui touchent principalement les hommes, » déclare Lynn Posluns, présidente et fondatrice de la WBHI. « En investissant dans la recherche qui reflète les expériences vécues par les femmes, nous pouvons progresser vers une meilleure prévention, des traitements plus précis et des améliorations durables de la santé cérébrale des femmes. »

Accélérer l'innovation dans la recherche

Les subventions d'accélération : recherche sur la migraine sont conçues pour soutenir la recherche à forte incidence et à rendement élevé qui permet de mieux comprendre les causes, les facteurs de risque et les symptômes de la migraine en tenant compte du sexe et du genre, et en reconnaissant ses effets disproportionnés sur les femmes. Le programme vise à générer des données préliminaires, des outils et des méthodes qui permettent de nouvelles orientations dans la recherche et soutiennent les découvertes futures et l'application clinique.

« C'est avec fierté que nous nous associons à la WBHI dans le cadre de ce nouveau programme de recherche important. La migraine a longtemps été sous-estimée sur le plan de l'énorme fardeau personnel et économique qu'elle représente, » a déclaré Viviane Poupon, présidente et cheffe de la direction de la Fondation Brain Canada. « En favorisant la recherche innovante fondée sur le sexe et le genre, les subventions d'accélération : recherche sur la migraine visent à transformer la prise en charge de la migraine et à réduire le fardeau considérable de cette maladie pour les gens, les familles et la société. »

Ce programme a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau, une initiative novatrice du gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Santé Canada, de la Fondation Brain Canada et de la WBHI.

À propos de Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques, ce qui, ultimement, contribue à améliorer la santé de la population canadienne et mondiale. Visitez Braincanada.ca/fr/.

À propos de la Women's Brain Health Initiative

La Women's Brain Health Initiative est une fondation de bienfaisance canadienne et américaine créée en 2012, qui se consacre à la protection de la santé cérébrale des femmes, des soignantes et soignants et des familles. Pour en savoir plus, visitez le site womensbrainhealth.org (en anglais).

Contexte :

SOURCE La Fondation Brain Canada

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