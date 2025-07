GUELPH, ON, le 15 juill. 2025 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien, aux côtés de la Guelph Black Heritage Society, a dévoilé une nouvelle plaque provinciale à l'Église méthodiste épiscopale britannique de Guelph. Cette nouvelle plaque provinciale raconte l'histoire de ce bâtiment et la façon dont il a répondu aux besoins spirituels et sociaux de sa congrégation et de la communauté noire historique de Guelph. C'était un lieu de rencontre, un refuge et un symbole de liberté.

Des personnes d'origine africaine résident à Guelph et dans le comté de Wellington depuis que la région a été peuplée à la fin des années 1820. Les familles noires du Haut-Canada ont établi des propriétés familiales, ont exercé diverses professions et ont développé des institutions de vie communautaire. À Guelph, la première congrégation noire a été formée dans les années 1850. À l'époque de la Confédération, la communauté noire s'était développée de telle sorte que les services religieux, autrefois tenus dans les maisons privées des fidèles, nécessitaient un nouvel espace public. Une chapelle en bois a été construite en 1870 et la pierre angulaire de cette structure de calcaire a été posée en 1880.

L'église méthodiste épiscopale britannique est devenue le centre de la communauté noire de Guelph. Outre les services religieux, l'église accueillait des programmes et des événements qui offraient un soutien et des opportunités sociales qui contribuaient à l'apprentissage de la vie et à l'alphabétisation. Son histoire représente la résilience, le dynamisme et la vision de la communauté noire de Guelph et englobe la longue histoire de l'établissement des Noirs à Guelph, dans le comté de Wellington et en Ontario.

« Cette nouvelle plaque provinciale à l'Église méthodiste épiscopale britannique, un monument culturel chéri, est un hommage aux voix que l'histoire a tenté de faire taire. En préservant et en célébrant notre patrimoine commun, nous veillons à ce que les générations futures comprennent les luttes et les triomphes qui ont façonné notre communauté. » -- Denise Francis, Guelph Black Heritage Society

« L'Église méthodiste épiscopale britannique de Guelph est un puissant symbole de persévérance, de foi et de communauté. Cette nouvelle plaque provinciale rend hommage à ceux qui ont bâti un lieu de refuge, d'appartenance et d'espoir face à l'adversité », a déclaré Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. « Alors que nous commémorons ce lieu historique, nous félicitons la Fiducie du patrimoine ontarien pour ses efforts continus visant à préserver notre patrimoine commun et à reconnaître les contributions essentielles des communautés noires de l'Ontario. »

« L'Église méthodiste épiscopale britannique de Guelph témoigne de la force durable des communautés noires de l'Ontario. Pendant des générations, cette église a été plus qu'un lieu de culte -- elle a été la pierre angulaire de la vie civique et spirituelle. La Fiducie du patrimoine ontarien est honorée de commémorer son héritage avec une plaque provinciale. » -- John Ecker, président, Fiducie du patrimoine ontarien

La plaque se lit comme suit :

ÉGLISE MÉTHODISTE ÉPISCOPALE BRITANNIQUE DE GUELPH

Témoignant de la résilience de la communauté noire, l'Église méthodiste épiscopale britannique de Guelpha été fondée dans les années 1850 par des personnes en quête de liberté et des Noirs libres. Beaucoup résidaient dans le comté de Wellington depuis les années 1820, passant de la région de Queen's Bush au quartier Essex-Nottingham de la communauté méthodiste anglaise accueillante de Guelph. La congrégation grandissante a recueilli des fonds pour acheter des terres en 1869 et y a construit une chapelle en bois en 1870. En 1880, ils déposèrent la pierre angulaire et commencèrent la construction de cette chapelle en calcaire. En 1881, la population noire de Guelph comptait 107 personnes; dont la majorité résidait près de l'église. Tout au long de son histoire, cette église a joué un rôle clé en tant que lieu de rencontre pour la communauté noire, répondant aux besoins spirituels et sociaux de la congrégation, offrant un refuge sûr et représentant un symbole de liberté. Au fil des ans, les ministres ont été Junius Roberts, Samuel R. Drake, Solomon Lucas et Mabel « Addie » Aylestock, la première femme ministre de l'Église méthodiste épiscopale britannique. En 1975, l'église a fermé ses portes en raison de la baisse de fréquentation, mais a rouvert de 1994 à 2009. En 2012, la Guelph Black Heritage Society a acheté l'église, qui continue de servir la communauté en général, tout en honorant le patrimoine de l'église. Il s'agit d'un symbole important de l'histoire de la tradition méthodiste noire et de la longue histoire de l'établissement des Noirs en Ontario.

La plaque est désormais installée de façon permanente devant l'église, aujourd'hui connue sous le nom de Heritage Hall, et peut être consultée par le public.

