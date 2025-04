TORONTO, le 24 avril 2025 /CNW/ - Portes ouvertes Ontario est le moyen idéal d'explorer les trésors cachés de l'histoire de l'Ontario cette année! La Fiducie du patrimoine ontarien aide les municipalités et d'autres groupes de la province à organiser des événements Portes ouvertes Ontario dans leur collectivité chaque année, offrant aux visiteurs et aux gens du coin l'occasion d'explorer derrière des portes normalement fermées. En 2025, vous pourrez explorer 32 communautés participantes, en commençant par Guelph le 26 avril et en terminant par Niagara-on-the-Lake et Whitby le 18 octobre.

Y a-t-il un ancien bâtiment local qui vous a toujours intrigué ou une structure patrimoniale qui a attiré votre attention lors de vos voyages? Êtes-vous à la recherche d'une photo parfaite dans un lieu historique inspirant? Ou peut-être êtes-vous un passionné d'histoire qui cherche à en apprendre davantage sur les sites patrimoniaux intrigants? Portes ouvertes Ontario vous offre l'accès à des endroits et la liberté d'explorer que vous ne pouvez obtenir autrement.

Planifiez votre aventure en vous rendant sur le site Web de Portes ouvertes Ontario. C'est votre destination pour en savoir plus sur les événements Portes ouvertes qui ont lieu cette année dans votre communauté et partout dans la province. De nouveaux sites et événements sont ajoutés au site chaque mois.

« L'Ontario est votre province, et Portes ouvertes Ontario est la clé qui donne accès à des centaines de ses fascinants sites historiques », a déclaré John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien. « Chaque année, Portes ouvertes Ontario vous donne l'occasion d'explorer ce qui rend l'Ontario spécial - et cette année ne fera pas exception. »

« Portes ouvertes Ontario est une occasion unique d'explorer le patrimoine riche et diversifié qui caractérise notre province, a déclaré Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. J'invite tout le monde en Ontario à participer et à découvrir les sites remarquables qui ont contribué à façonner nos communautés et notre histoire collective. »

Laissez-vous tenter par votre curiosité et vivez une expérience Portes ouvertes Ontario près de chez vous. Les dates des événements communautaires de 2025 sont les suivantes.

Avril

Guelph (26 avril)

Mai

Oshawa (3 mai)

(3 mai) Région de Hamilton (3 et 4 mai)

(3 et 4 mai) Le long de la rivière Grand (10 mai)

Richmond Hill (10 mai)

(10 mai) Toronto (24 et 25 mai)

Juin

Whitchurch-Stouffville (7 juin)

Ottawa (7 et 8 juin)

(7 et 8 juin) Canton de Loyalist (14 juin)

Owen Sound (21 juin)

Août

Seaforth (1 er et 2 août)

(1 et 2 août) Burlington (9 août)

(9 août) St. Marys (9 août)

(9 août) Cornwall et les comtés de SDG (16 et 17 août)

et les comtés de SDG (16 et 17 août) Rideau Lakes (16 et 17 août)

Septembre

Belleville (13 septembre)

(13 septembre) Peterborough (13 septembre)

(13 septembre) Comté de Simcoe (13 septembre)

(13 septembre) Aylmer et la région (20 septembre)

Gravenhurst (20 septembre)

(20 septembre) Markham (20 septembre)

(20 septembre) Région de Waterloo (20 septembre)

London (20 et 21 septembre)

(20 et 21 septembre) Aurora (21 septembre)

Barrie (27 septembre)

Mississippi Mills (28 septembre)

Octobre

Quinte West (4 octobre)

(4 octobre) Sault Ste. Marie (4 octobre)

(4 octobre) Woodstock (4 octobre)

(4 octobre) Niagara-on-the-Lake (18 octobre)

(18 octobre) Whitby (18 octobre)

Date à confirmer

Brampton

Le Groupe Banque TD est le commanditaire principal du programme. Portes ouvertes Ontario est également soutenu par des milliers de bénévoles dans les collectivités et les sites à l'échelle de la province dont le service rend ces événements possibles.

En savoir plus

Trouvez des événements et planifiez votre expérience Portes ouvertes Ontario en visitant le site Web de Portes ouvertes Ontario.

Restez connectés

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez vous au bulletin Questions de patrimoine... toujours plus!



À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Personne-ressource : Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Fiducie du patrimoine ontarien, veuillez communiquer avec David Leonard au 437 246-9065 ou à [email protected]. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Portes ouvertes Ontario ou proposer vos services comme bénévole pour l'une de nos activités communautaires, écrivez à [email protected].