TORONTO, le 29 mai 2025 /CNW/ - Découvrez le patrimoine de l'Ontario en explorant un site de la Fiducie du patrimoine ontarien dans le cadre de vos aventures estivales! La Fiducie propose des musées, des sites naturels et des programmes pour vous aider à découvrir des trésors locaux, à plonger dans le passé et à tisser des liens avec votre communauté et votre province.

La Fiducie exploite deux des nombreux musées fascinants de l'Ontario, qui sont maintenant ouverts pour la saison 2025 : le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens à Dresde et la Place Fulford à Brockville. Le Musée Josiah Henson présente les histoires des personnes d'ascendance africaine et leurs contributions à la culture et à la société canadiennes. Il est situé dans la maison historique du célèbre Josiah Henson, était en quête de liberté. La Place Fulford est un grand manoir, construit entre 1899 et 1901, offrant un rare aperçu du style de vie luxueux d'une autre époque. À Toronto, vous pouvez visiter les Salles de théâtre Elgin et Winter Garden, les derniers théâtres à double niveau en activité au monde et un lieu historique national.

Si vous préférez vous évader en pleine nature, le site des badlands de Cheltenham est également ouvert pour la saison. Ce paysage hors du commun, formé au fond d'une ancienne mer il y a 450 millions d'années, est situé tout près de la grande région de Toronto. Réservez dès aujourd'hui pour découvrir l'un des monuments du patrimoine naturel les plus emblématiques et inusités du Sud de l'Ontario.

Grâce à la Fiducie, l'admission au Musée Josiah Henson, à la Place Fulford et aux badlands de Cheltenham est gratuite à l'occasion du Jour de l'Ontario, ce dimanche 1er juin! Cette journée spéciale est l'occasion de se souvenir des rôles importants que les résidents de l'Ontario ont joués et continuent de jouer au Canada, de les célébrer et d'en transmettre l'importance aux générations à venir

Comme toujours, Portes ouvertes Ontario continue d'offrir un accès gratuit aux trésors historiques des collectivités de la province. Partez à l'aventure en famille à l'occasion de Portes ouvertes Whitchurch-Stouffville le 7 juin, admirez les coulisses de la capitale nationale à Portes ouvertes Ottawa les 7 et 8 juin, ou découvrez de charmantes petites villes ontariennes à Portes ouvertes Canton Loyalist le 14 juin. Après une courte pause à la suite de Portes ouvertes Owen Sound le 21 juin, Portes ouvertes Ontario redémarre en force au début du mois d'août et 22 autres événements auront lieu d'ici la fin du mois d'octobre! Rendez-vous sur le site doorsopenontario.on.ca/fr pour planifier votre aventure.

