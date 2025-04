TORONTO, le 25 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien et la lieutenante-gouverneure de l'Ontario célèbrent les lauréats des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien de 2024. Il s'agit de prix annuels soumis à un jury, administrés par la Fiducie, qui reconnaissent les réalisations exceptionnelles de certaines personnes dans le cadre de diverses activités afin de préserver et de promouvoir le patrimoine ontarien.

Il y a neuf projets et huit lauréats individuels des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien de 2024. Les lauréats ont été récompensés lors d'une cérémonie privée tenue dans l'après-midi du 25 avril à l'édifice de l'Assemblée législative à Toronto, présidée par l'honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, et John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien.

Les lauréats individuels sont :

Marie Carter , Richard Cumbo, Peter Handley et John Sabean ont chacun reçu le Prix du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble des réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien. Chacune de ces personnes remarquables a généreusement effectué plus de 25 ans de bénévolat pour enrichir le patrimoine dans sa communauté.

ont chacun reçu le Chacune de ces personnes remarquables a généreusement effectué plus de 25 ans de bénévolat pour enrichir le patrimoine dans sa communauté. Allison Leroux, Ellen Siebel-Achenbach et Grace Tan ont chacune reçu le Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du patrimoine ontarien en reconnaissance de leur esprit visionnaire et de leur leadership pionnier . Chacune recevra également la bourse Jeunes leaders du patrimoine d'une valeur de 3 500 $ pour ses études postsecondaires afin de soutenir son avenir. La bourse Jeunes leaders du patrimoine est parrainée conjointement par la Canada-Vie et la Fiducie du patrimoine ontarien.

ont chacune reçu le en reconnaissance de leur esprit visionnaire et de leur leadership pionnier Chacune recevra également la d'une valeur de 3 500 $ pour ses études postsecondaires afin de soutenir son avenir. La bourse Jeunes leaders du patrimoine est parrainée conjointement par la Canada-Vie et la Fiducie du patrimoine ontarien. Regan Hutcheson a également reçu le prix Thomas Symons pour l'engagement en faveur de la conservation en reconnaissance de son intendance visionnaire du patrimoine à Markham pendant plus de 35 ans.

Récipiendaires du Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine ontarien, qui récompense les projets de conservation novateurs et percutants comme les expositions, la réutilisation adaptative et les ressources numériques :

La restauration de la grange et de la maison en bois rond du village du musée de Pickering

North Star : Un portail pour l'histoire des Noirs à Windsor - Essex et Chatham -Kent

La liberté par-delà la rivière : Début de l'histoire des Noirs à Sandwich, Ontario

Réutilisation adaptative de l'école publique Dickson, Cambridge

Voies vers la réhabilitation : Le projet de catalogage, d'apprentissage et de partage de La Cloche, Nord de l' Ontario

L'exposition permanente de verrerie de Mallorytown, canton de Front of Yonge

Le projet de revitalisation de l'hôtel Postmark, Newmarket

Récipiendaires du Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations communautaires en matière de conservation du patrimoine ontarien, qui récompense les institutions et les initiatives qui développent et enrichissent une culture de conservation dans leur collectivité :

Le Maltese-Canadian Museum, Toronto

Le Markham Museum et le York Region District School Board Museum & Archives

Pour en savoir plus sur chaque récipiendaire des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien de 2024, consultez notre site Web.

Citations

« Les récipiendaires ont contribué de façon remarquable à la mise en valeur du patrimoine de l'Ontario, grâce à leur dévouement et leurs expertises. En rendant ce patrimoine accessible -- que ce soit sur le terrain ou en ligne --, ils ont offert à chacune et à chacun l'occasion de renouer avec ses racines, de s'ouvrir aux autres et de tisser des liens durables entre les générations et les communautés. » -- l'honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario

« C'est un honneur pour moi que de célébrer les lauréats exceptionnels de l'édition 2024 du Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien. Leur dévouement envers la préservation de notre patrimoine culturel et bâti joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de notre histoire commune. Leur travail nous aide à garder en mémoire nos origines et incite les habitants de l'Ontario à reconnaître la valeur des histoires qui nous façonnent et à les protéger. » -- L'honorable Graham McGregor, Ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme

« Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien mettent en lumière le travail exceptionnel que font les jeunes pour façonner l'avenir et faire de leur collectivité un endroit meilleur. En tant que partenaire fondateur de cette initiative, nous sommes honorés de reconnaître les Ontariens qui créent un changement durable chaque année. Nous félicitons fièrement tous les candidats et les lauréats pour cette réalisation exceptionnelle. » -- David Simmonds, vice-président principal et chef du marketing et des communications, Canada-Vie

« Ces lauréats comprennent des bénévoles qui se sont dévoués toute leur vie, des projets novateurs qui ouvrent de nouveaux horizons et des jeunes qui commencent tout juste à faire leur marque. Chacun est un exemple de travail acharné pour le patrimoine. Ensemble, ils incarnent certaines des meilleures et des plus audacieuses approches de travail pour le patrimoine en Ontario aujourd'hui. » -- John Ecker, président du conseil d'administration, Fiducie du patrimoine ontarien

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

À propos de la Canada-Vie

La Canada-Vie est un chef de file en matière d'assurance, de gestion de patrimoine et d'avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, des particuliers, des familles et des propriétaires d'entreprise de partout au Canada nous font confiance pour fournir des conseils judicieux et tenir nos promesses. Nous sommes fiers de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada-Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et membre du groupe de sociétés Power Corporation du Canada.

