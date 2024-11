La toute dernière plaque posée dans le cadre du programme de plaques commémoratives de Heritage Toronto souligne le 85e anniversaire de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto et la contribution de ce dernier au développement de l'aviation à Toronto.

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto et Heritage Toronto ont dévoilé aujourd'hui une nouvelle plaque de Heritage Toronto célébrant les 85 années d'existence de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto.

Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation, RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto, Chris Bateman, gestionnaire des plaques, Heritage Toronto et James Maloney, député d'Etobicoke-Lakeshore posent avec la nouvelle plaque de Heritage Toronto commémorant 85 ans de vol à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

Le 8 septembre 1939, un avion affrété transportant le célèbre trompettiste et chef d'orchestre Tommy Dorsey se posait à l'aéroport insulaire du centre-ville de Toronto - aéroport qui n'a depuis cessé de prospérer et d'évoluer au fil des décennies. Depuis ces débuts en 1939, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a successivement été un important centre d'aviation commerciale reliant Toronto au monde, un terrain d'entraînement pour l'Aviation royale canadienne et le Corps d'aviation royal norvégien durant la Seconde Guerre mondiale, une plateforme pour l'aviation générale et les services vitaux d'évacuation médicale d'urgence, et enfin un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Pour en savoir plus sur la riche histoire de l'aéroport, cliquez ici.

« Cette plaque commémorative historique est une invitation à la découverte du riche passé et des contributions durables de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop. « La Commission du havre de Toronto, à laquelle PortsToronto a succédé, a bâti cet aéroport il y a 85 ans, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs aéroports nord-américains du fait de sa commodité et de l'expérience de voyage primée qu'il propose. Il joue également un rôle vital pour les services d'évacuation médicale d'urgence ainsi que pour des organismes de bienfaisance spécialisés dans le transport sanitaire, comme Vols d'espoir. De plus, il facilite les échanges touristiques et commerciaux et agit en bon voisin en mettant en œuvre diverses initiatives communautaires et environnementales. Notre histoire est un bel exemple d'évolution, de résilience et d'engagement communautaire, et nous continuerons de contribuer à façonner notre ville au cours des décennies à venir. »

« L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est une porte d'entrée essentielle vers Toronto depuis 85 ans, reliant notre ville au monde et servant de pierre angulaire de l'innovation et du développement économique », a déclaré James Maloney, député fédéral, Etobicoke-Lakeshore. « Cette plaque rend hommage au passé historique de l'aéroport et célèbre son brillant avenir. »

« L'un des premiers et des plus anciens aérodromes de Toronto, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un point d'intérêt central dans le secteur riverain de Toronto depuis 85 ans », a déclaré Liza Chalaidopoulos, présidente du conseil d'administration d'Heritage Toronto. « Cette plaque commémorative rejoindra la vaste collection d'Heritage Toronto, qui comprend près de 900 plaques éducatives réparties dans toute la ville. »

« Lorsque vous commencez à creuser dans les histoires entourant YTZ, vous trouvez des couches successives d'histoire à découvrir », a déclaré Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation, propriétaire et exploitant du terminal passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. « Depuis le séjour d'Amelia Earhart à Toronto en 1917 et la passion pour l'aviation qu'elle a ressentie à cette époque jusqu'à l'influence durable du temps passé par la Royal Norwegian Air Force à s'entraîner ici pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a de nombreuses histoires à découvrir. L'histoire ne se trouve pas seulement dans les musées, dans les livres ou sur les écrans de cinéma ; elle se trouve dans nos quartiers, nos rues, nos parcs et même à l'aéroport du centre-ville de Toronto. »

À propos de Heritage Toronto

Organisme de bienfaisance de la Ville de Toronto, Heritage Toronto contribue à l'amélioration de cette métropole en faisant en sorte de rassembler les gens et de les amener à s'intéresser à l'histoire collective de Toronto ainsi qu'aux expériences vécues dans cette ville. Nos programmes donnent lieu à des visites, à la pose de plaques commémoratives et à la présentation d'expositions en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site heritagetoronto.org.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde. Il disposera dès 2025 d'une installation de prédédouanement du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.billybishopairport.com/accueil.

