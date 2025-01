Célébrant l'identité de Toronto, Perspectives donne aux artistes l'occasion de montrer ce qui rend la ville spéciale à leurs yeux, qu'il s'agisse de ses lieux d'intérêt, de ses quartiers, de ses habitants ou de sa culture.

TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est fier de lancer Perspectives, un programme d'art public visant à faire connaître les artistes de la région et leurs perceptions personnelles de la ville de Toronto. Ce nouveau programme invite les artistes locaux à présenter leur vision de la ville, et propose une plateforme permettant de rendre compte d'une pluralité de perspectives reflétant le dynamisme, la diversité et l'esprit de Toronto. Le lancement du programme comprendra vingt œuvres d'art qui seront exposées dans le tunnel piétonnier de l'aéroport afin de proposer une expérience immersive aux passagers, employés et membres de la communauté qui empruntent ce tunnel.

Perspectives à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

Perspectives a été conçu pour être en constante évolution, fournissant aux artistes de la région une plateforme leur offrant la possibilité d'explorer et de mettre en lumière les liens personnels qui les unissent à la ville, ses lieux d'intérêt, ses quartiers, ses habitants et sa culture. En présentant un large éventail d'œuvres, Perspectives crée une expérience visuelle dynamique et captivante permettant aux voyageurs de tisser un lien plus profond avec la ville lors de leur passage par l'une de ses plaques tournantes du transport les plus fréquentées. Les œuvres d'art seront régulièrement rafraîchis afin d'assurer la diversité des points de vue, et les futures itérations du programme ont le potentiel de s'étendre à d'autres zones de l'aéroport, y compris le terminal passagers.

« L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est fier de servir la ville de Toronto depuis plus de 85 ans. Au fil de cette période, il a grandi aux côtés de la ville, fournissant des services essentiels, favorisant la communauté et offrant un accès et une connectivité pratiques aux personnes et aux expériences qui font de Toronto une destination unique et dynamique », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « En plus de s'inscrire dans notre volonté d'enrichir le paysage culturel de la ville en proposant des installations d'art publiques, le lancement du programme Perspectives est une formidable occasion de célébrer le 10e anniversaire du tunnel piétonnier. Les œuvres d'art exposées seront régulièrement remplacées par d'autres afin de mettre en valeur l'incroyable talent de nos artistes locaux et d'amener les passagers à voir la ville sous un jour nouveau ».

« Nieuport Aviation soutient les installations d'art public dans l'aérogare de passagers de YTZ depuis de nombreuses années et nous félicitons nos partenaires de PortsToronto pour avoir amélioré le tunnel piétonnier grâce au programme passionnant Perspectives », a déclaré Neil Pakey, président-directeur général de Nieuport Aviation. « Le lancement de Perspectives apportera de nouveaux points de vue de nouveaux artistes et permettra à notre communauté et aux voyageurs de profiter de l'aéroport en tant que lieu d'art public permanent. »

L'Aéroport Billy Bishop de Toronto s'attache de manière générale à soutenir les artistes de la région, à favoriser l'expression culturelle dans la sphère publique et à donner aux habitants et aux visiteurs de Toronto un aperçu intéressant du travail de la communauté artistique de la ville. Son programme Perspectives reflète cet engagement et vise à produire un effet durable en mettant en avant la diversité du milieu artistique torontois.

« Je suis une artiste anishinaabe de la Première Nation de Nipissing et je travaille actuellement à Toronto. Ces créations sont inspirées de ma culture, de mes enseignements, de ma langue et de mes cérémonies anishinaabe. Ces créations sont composées de plusieurs couches d'enseignements. Chaque création comporte au moins sept couches. Les enseignements sont superposés pour mettre en évidence les lois de la nature. Cette forme d'art est conçue pour montrer l'équilibre de la nature et de la dualité, les mondes physique et spirituel. L'art est également conçu pour être une expérience de guérison visuelle. Les motifs de départ et d'arrivée sont censés être des accueils et des adieux dans la paix, l'amour et le respect. Aanin et Boozhoo sont des salutations courantes en anishinaabemowin. Biindigen signifie bienvenue. Baamaapii signifie « je te verrai plus tard » et constitue une façon courante de dire au revoir. Il n'existe pas de mot pour dire au revoir en anishinaabemowin. Biskaabiiyaang décrit une personne qui a fait un long voyage et qui est sur le chemin du retour. J'ai senti que ces mots dans ma langue complimentaient tous ceux qui passaient par l'Aéroport Billy Bishop. »

- Que Rock, artiste

« Tout mon travail s'inspire de la densité urbaine, de l'architecture et du front de mer de Toronto, qui s'étend de l'usine de traitement des eaux de RC Harris à l'est, jusqu'à Bathurst et Queens Quay à l'ouest. Dans mes dessins, j'essaie toujours de capturer les sentiments et les détails des espaces du centre-ville de Toronto. En grandissant dans la banlieue, on ne voit pas vraiment beaucoup de densité avec des bâtiments, des magasins ou des gens. Le centre-ville de Toronto présente un mélange unique d'architecture ancienne et nouvelle littéralement construites côte à côte ou au sommet d'un vieux bâtiment. L'aéroport Billy Bishop m'a donné cette formidable opportunité de présenter mes dessins à très grande échelle. J'espère que cela attirera davantage de spectateurs vers mon type de dessin et de peinture. »

- Mariana Hernandez, artiste

« En tant que photographe, je m'efforce de capturer le cœur et l'âme de Toronto, l'énergie, la culture et les moments quotidiens qui rendent cette ville si spéciale. Faire partie du programme Perspectives est une occasion incroyable de partager ma vision avec des voyageurs du monde entier et de célébrer la beauté diversifiée de notre ville à travers l'art. Mes œuvres d'art cherchent à montrer des perspectives de la ville à travers un mélange de saisons, de météo, de nature et de vie urbaine afin que les voyageurs puissent avoir un aperçu de la vie dans la ville à tout moment. »

- Jonathan Gazze, artiste

Appel à candidatures

Les artistes de la région souhaitant participer au programme Perspectives sont invités à nous présenter leur travail via notre site Web. Les œuvres sélectionnées seront exposées dans le tunnel piétonnier de l'aéroport pendant six mois, et seront également visibles sur le site Web de l'aéroport. Si vous désirez en savoir plus sur le programme Perspectives, ou nous présenter votre travail, rendez-vous à l'adresse suivante : billybishopairport.com.

