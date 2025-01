TORONTO, le 15 janv. 2025 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto a lancé aujourd'hui le programme Hidden Disabilities Sunflower, qui profitera aux passagers embarquant ou débarquant au cœur du centre-ville de Toronto. Ce programme permettra aux personnes atteintes d'un handicap invisible de signaler discrètement au personnel de l'aéroport qu'elles pourraient avoir besoin d'une aide supplémentaire ou d'un peu plus de temps ou de patience.

Sans indice visuel, il peut en effet être difficile de repérer, reconnaître et comprendre les obstacles auxquels sont confrontées au quotidien les personnes vivant avec un handicap invisible. Le symbole du tournesol (sunflower) permet à ces personnes d'évoluer dans différents environnements avec assurance, en choisissant ce qu'elles veulent faire savoir ou non au sujet de leurs handicaps invisibles, de leurs états de santé ou de leurs maladies chroniques. La mise en place de ce programme et de la formation connexe permet aux personnes travaillant à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto d'acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour parler de handicap et pour soutenir de manière respectueuse et non intrusive leurs collègues et clients atteints de handicaps non apparents.

« Nous nous engageons à faire en sorte que tous les passagers de l'aéroport Billy Bishop de Toronto vivent une expérience positive qui tienne compte de leurs besoins individuels », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « En offrant une assistance discrète et personnalisée par l'intermédiaire du programme Tournesol pour les personnes ayant un handicap caché, nous souhaitons rendre les voyages plus accessibles et moins stressants pour les personnes ayant un handicap caché, leur permettant ainsi de se sentir plus en confiance et soutenues tout au long de leur voyage. »

« Notre participation au programme Hidden Disabilities Sunflower contribuera à faire de l'aérogare passagers de YTZ un espace plus inclusif pour les voyageurs », s'est réjoui Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation. « Tout le monde devrait pouvoir prendre l'avion, et nous sommes heureux de démontrer notre engagement en matière d'accessibilité en participant à un programme suscitant autant d'enthousiasme. »

Les voyageurs atteints d'un handicap invisible qui aimeraient se procurer un cordon tournesol lors de leur passage par l'Aéroport Billy Bishop de Toronto peuvent envoyer un courriel à l'adresse [email protected] au moins 24 heures avant leur arrivée à l'aéroport, afin d'organiser la remise de ce cordon le jour du voyage. Ces personnes peuvent sinon passer à tout moment chercher un autocollant orné du logo tournesol, au niveau des départs dans notre aérogare passagers. Cet autocollant est un moyen de signaler au personnel de l'aéroport qu'elles ont un handicap invisible. Tous les produits « tournesol » seront distribués gratuitement.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde. Il disposera dès 2025 d'une installation de prédédouanement du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.billybishopairport.com/accueil.

À propos du programme Hidden Disabilities Sunflower

Depuis le lancement de ce programme en 2016, des acteurs de tous les secteurs d'activité rejoignent le réseau mondial Sunflower - commerces de détail, entreprises des industries du voyage, du tourisme et du transport (dont plus de 280 aéroports, mais aussi des réseaux ferroviaires, des services de transport par autocar ou autobus et des services de traversier), établissements éducatifs (universités, écoles et collèges), organismes de soins de santé, organismes du gouvernement central et de l'administration locale, équipes de football, parcs d'attractions thématiques, théâtres et institutions financières.

Le programme Sunflower est aujourd'hui mis en œuvre dans certaines régions d'Australie, de Belgique, du Brésil, du Canada, du Danemark et des pays nordiques, d'Irlande, d'Amérique latine, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis et des États-Unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hdsunflower.com.

SOURCE Aéroport Billy Bishop de Toronto

Renseignements aux médias : Jessica Pellerin, Gestionnaire principale, Communications, PortsToronto, (647) 298-0585, [email protected]