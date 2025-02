L'aéroport du centre-ville de Toronto s'associe à Jakarundi Graphics pour réaliser un projet artistique et communautaire de création d'une murale.

TORONTO, le 13 févr. 2025 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto a le plaisir d'annoncer qu'une nouvelle murale ornera prochainement la façade extérieure de son aérogare passagers. Ce projet, soutenu par le programme StreetARToronto de la Ville de Toronto et réalisé par Jakarundi Graphics, illustre et met en valeur la démarche de l'Aéroport, qui s'efforce depuis longtemps de rendre compte de la vitalité et de la diversité de Toronto en présentant au public des œuvres d'art hors du commun.

Dans le cadre de cette initiative, le Waterfront Neighbourhood Centre accueillera le 23 février un atelier de fabrication de pochoirs. Animé par Jakarundi Graphics et ouvert au grand public, cet atelier sera source d'inspiration pour la réalisation de la murale. Pour Jakarundi Graphics, le partage de compétences et la collaboration sont au cœur de leur travail. Ils valorisent, comme nous, les partenariats communautaires comme moyen d'introduire l'art dans la vie quotidienne. Il permettra en effet d'explorer les possibilités qu'offrent les images de la nature et la géographie des Grands Lacs, tout en rappelant que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est bâti sur des terres et des eaux autochtones.

« Toutes les œuvres d'art exposées dans notre aérogare passagers ont été créées par des artistes de la région et reflètent l'intensité, la richesse et la diversité des expériences qu'il y a à vivre à Toronto », a déclaré Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation. « Dans le cadre de cette toute nouvelle initiative, mise en œuvre en coopération avec Jakarundi Graphics et les responsables du programme StreetARToronto de la Ville de Toronto, nous misons en fait sur une approche participative et nous nous inspirerons des idées des résidents et élèves du secteur riverain pour créer une murale remarquable visible depuis ce secteur et représentative de la population qui vit, travaille, joue et étudie ici. »

« À l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, nous avons à cœur de célébrer le dynamisme et la diversité de notre ville », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « La création de cette murale est une occasion unique de mettre en valeur la créativité de notre communauté riveraine tout en rendant hommage au patrimoine du territoire sur lequel nous exerçons nos activités. En collaborant avec Jakarundi Graphics et l'équipe du programme StreetARToronto à la réalisation de cette œuvre d'art qui attirera l'œil, nos partenaires de Nieuport Aviation font plus qu'embellir l'aérogare passagers : ils créent aussi un lien entre l'aéroport et la population qui vit dans cette région. »

« L'écosystème de l'île a été un endroit très spécial dans ma vie, en tant que point d'atterrissage pendant les périodes de transition et refuge au sein de la ville », a déclaré Caitlin Taguibao, artiste muraliste travaillant avec Jakarundi Graphics Collective sur le projet de peinture murale. « Au milieu de notre ville en développement, je suis ravie de faire partie de ce projet qui rassemblera certaines des nombreuses voix et histoires de notre secteur riverain commun. »

Jakarundi Graphics devrait achever la réalisation de cette murale d'ici été 2025. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'atelier qui sera prochainement proposé par le Waterfront Neighbourhood Centre (et vous y inscrire), rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.eventbrite.ca/e/community-art-making-workshop-tickets-1228013283789?aff=ebdsoporgprofile (lien disponible en anglais seulement).

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde. Il disposera dès 2025 d'une installation de prédédouanement du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait plus de 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire. Nieuport Aviation possède et exploite le terminal passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site billybishopairport.com.

