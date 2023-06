OTTAWA, ON, le 22 juin 2023 /CNW/ - Il y a 70 ans, la guerre de Corée prenait fin avec la conclusion d'un armistice négocié entre les superpuissances. L'exposition Le Canada, la Corée et la guerre, qui prend l'affiche aujourd'hui, explore le conflit et les liens durables créés entre le Canada et la Corée du Sud. Cette nouvelle exposition, qui comprend des récits personnels, des photographies et une sélection d'objets, présente les histoires de militaires et d'infirmières militaires du Canada, ainsi que de membre de la communauté canado-coréenne, du début des années 1950 jusqu'à aujourd'hui.

À travers cette exposition, le public fera la connaissance d'Eddy Weetaltuk, un des premiers Inuit de l'Armée canadienne, et d'Herbert Gardner, un survivant décoré d'une bataille clé de la guerre de Corée. Ce dernier, comme nombre des 30 000 militaires du Canada qui ont servi en Corée, était aussi un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Le public découvrira également les récits de l'infirmière militaire Jessie Chenevert et de l'unique épouse de guerre coréenne connue au Canada, Lee BaikWhua. Les témoignages de gens qui ont émigré de la Corée pour s'établir au Canada et de personnes qui gardent l'histoire vivante en Corée du Sud aujourd'hui révèlent le legs de la guerre.

« La guerre de Corée, même si elle est parfois nommée la "guerre oubliée", a été d'une importance cruciale, a déclaré Dean F. Oliver, vice-président et directeur général par intérim du Musée canadien de la guerre. Elle a été la première lutte d'envergure entre les superpuissances du monde d'après-guerre. Elle a amené de nombreuses nations aux idéaux similaires à renforcer leurs défenses contre les menaces communistes, et ce, dans le monde entier. Et, comme le démontre cette nouvelle exposition, elle a aussi forgé un lien durable entre le Canada et la Corée du Sud. »

Le Canada, la Corée et la guerre a été réalisée par le Musée canadien de la guerre afin de souligner le 70e anniversaire de l'armistice qui a mis fin au conflit. Pour un récit plus complet de l'engagement du Canada en Corée, le public est invité à explorer la galerie 4 du Musée, De la guerre froide à nos jours.

Le Canada, la Corée et la guerre sera à l'affiche au Musée canadien de la guerre du 22 juin 2023 au 31 mars 2024, le long du mur des portraits dans le foyer principal.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

