OTTAWA, ON, le 2 mai 2025 /CNW/ - Pour souligner le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, le Musée canadien de la guerre invite le public à un voyage émouvant à travers les récits inédits d'après-guerre de vétérans et de vétéranes. Ouverte au public dès le 9 mai, l'exposition Dernières voix de la Seconde Guerre mondiale fait revivre les voix de certaines et certains des derniers survivants du conflit, ainsi que de ceux qui sont décédés depuis, offrant un rare aperçu de leur parcours pour reconstruire leur vie et donner un sens à leur expérience de la guerre.

Utilisant les mots mêmes des vétérans et des vétéranes, cette exposition évocatrice, réalisée avec le soutien de la Légion royale canadienne, révèle les complexités de la transition vers le statut d'ancien combattant, ainsi que les répercussions de la guerre sur leur vie et sur celle de leurs familles, longtemps après que les champs de bataille se soient tus.

« Avec cette exposition, nous espérons approfondir la compréhension du public au sujet de l'impact personnel, émotionnel et social durable du service militaire sur les vétérans, les vétéranes et leurs familles, affirme James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. Dernières voix de la Seconde Guerre mondiale offre une occasion idéale de mieux comprendre les défis auxquels font face les militaires, tout en exprimant notre reconnaissance pour leur service. »

L'exposition Dernières voix de la Seconde Guerre mondiale présente en trois étapes la transition vers le statut de vétéran et de vétérane :

Devenir vétéran explore le retour à la vie civile et montre comment l'accès aux possibilités n'était pas égal pour tout le monde.

Le parcours d'une vie examine les effets à long terme de la guerre sur les vétérans, les vétéranes et les membres de leur famille.

Trouver un sens met en lumière les nombreuses façons dont les vétérans et les vétéranes se sont souvenus de leurs expériences et en ont fait part au cours des dernières années.

L'exposition intègre plus de 60 perspectives intensément personnelles et puissantes de vétérans et de vétéranes de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de membres de leurs familles dans un espace d'exposition intime et chaleureux. Grâce à un riche éventail d'extraits d'entrevues et de citations, d'artéfacts, d'œuvres d'art, de photographies et d'éléments de conception, le public s'embarquera dans une exploration fascinante et poignante de toute une série d'expériences de la vie après un conflit.

Le 8 mai, à l'occasion du 80e anniversaire du jour de la Victoire en Europe, le Musée canadien de la guerre inaugurera officiellement l'exposition Dernières voix de la Seconde Guerre mondiale avec un évènement spécial à 17 h 30.

Cette date, qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marque également le 20e anniversaire du Musée de la guerre sur les plaines LeBreton. La soirée proposera des prestations musicales, une danse de la Victoire et le lancement du nouveau tartan du Musée canadien de la guerre. Les célébrations se poursuivront tout au long de la fin de semaine du 9 au 11 mai avec plusieurs autres activités.

L'exposition Dernières voix de la Seconde Guerre mondiale sera présentée jusqu'au 18 janvier 2026. Pour en savoir plus sur l'exposition et les activités prévues, rendez-vous au museedelaguerre.ca/expositions/dernieres-voix-seconde-guerre-mondiale.

Une exposition réalisée par le Musée canadien de la guerre, avec le soutien de La Légion royale canadienne.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales.

