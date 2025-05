OTTAWA, ON, le 22 mai 2025 /CNW/ - Découvrez l'histoire de l'un des symboles commémoratifs les plus puissants du Canada. Inaugurée le 24 mai, Soldat inconnu du Canada est une exposition de panneaux commémoratifs élaborée par le Musée canadien de la guerre pour souligner le 25e anniversaire du rapatriement et de l'inhumation du Soldat inconnu au Monument commémoratif de guerre du Canada.

Présentée sous la forme de 18 panneaux soigneusement sélectionnés, cette exposition murale met en lumière l'histoire et l'héritage de la Tombe du Soldat inconnu, aujourd'hui un lieu de réflexion, d'hommage et de deuil collectif. Elle explore également le rôle actuel de la Tombe dans la mémoire nationale.

L'exposition Soldat inconnu du Canada sera présentée au Musée de la guerre du 24 mai 2025 au mois de mai 2026

L'anonymat du Soldat inconnu fait de lui un symbole de tous les Canadiens et Canadiennes qui ont fait le sacrifice ultime à la guerre. Établissant un lien entre les sacrifices du passé et le service aujourd'hui, sa tombe offre un espace où pleurer, réfléchir et se souvenir des personnes mortes à la guerre. Le public est invité à réfléchir au sacrifice, à la perte et à la commémoration afin de mieux comprendre les façons dont le Canada honore ceux et celles qui ont servi.

L'exposition évoque aussi le lien entre la Tombe du Soldat inconnu et la salle du Souvenir du Musée canadien de la guerre, où la pierre tombale originale du Soldat inconnu est conservée et illuminée chaque jour du Souvenir.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Sa mission est de promouvoir la compréhension de l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions personnelles, nationales et internationales.

