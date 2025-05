JOLIETTE, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que Proxi lance sa toute nouvelle gamme de produits dans l'ensemble de ses dépanneurs au Québec et en Ontario. Cette marque maison propose une sélection de 11 produits, comprenant cinq sortes de bonbons, cinq variétés de noix croquantes et un délicieux popcorn.

Proxi, plus qu'un dépanneur!

Découvrez nos produits (Groupe CNW/Harnois Énergies)

La bannière Proxi franchit une étape importante dans son développement en lançant sa propre gamme de produits et renforce sa position comme acteur incontournable du commerce de proximité. Cette nouvelle offre permet aux clients de profiter d'articles de qualité à des prix compétitifs, conçus pour mieux répondre à leurs besoins.

« Le déploiement de la marque Proxi reflète notre volonté d'être toujours plus près de nos clients. Nous voulons aller au-delà de l'offre traditionnelle avec une marque qui nous ressemble et qui propose des produits accessibles, simples et appréciés de tous », partage Philippe Grondin, directeur principal de la mise en marché chez Harnois Énergies.

Fidèle à sa mission de simplifier le quotidien de ses clients, les dépanneurs Proxi offrent en un seul arrêt une vaste gamme de services et de produits de qualité : carburant, lave-auto, prêt-à-manger, produits de dépanneur et une multitude de commodités pour mieux accompagner les gens sur la route.

À propos de Harnois Énergies

Harnois Énergies est une entreprise familiale fondée en 1958 qui a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

SOURCE Harnois Énergies

Source : Elisabeth Karam, Cheffe des communications, [email protected]