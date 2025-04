Une alliance tournée vers les familles, la proximité et la passion du baseball

JOLIETTE, QC, le 29 avril 2025 /CNW/ - Baseball Québec et Harnois Énergies, propriétaire des dépanneurs Proxi et Proxi Extra, sont fiers d'annoncer la conclusion d'un nouveau partenariat pour la saison 2025. Les deux organisations partagent une volonté commune de collaborer avec des acteurs engagés dans leur communauté et adhèrent aux mêmes valeurs, notamment celle de promouvoir l'importance du sport auprès des jeunes du Québec.

Des actions concrètes sur le terrain… et dans les dépanneurs

Maxime Lamarche - Baseball Québec et Amélie Tremblay - Harnois Énergies (Groupe CNW/Harnois Énergies)

Durant la saison estivale 2025, Harnois Énergies et Baseball Québec mettront en place plusieurs initiatives visant à soutenir les jeunes athlètes et à faire rayonner la marque Proxi dans les régions :

Promotion "L'après-match Proxi" : Du 23 juin au 27 juillet, les jeunes athlètes en uniforme pourront recevoir une petite slush gratuite* dans les dépanneurs participants.

: Du 23 juin au 27 juillet, les jeunes athlètes en uniforme pourront recevoir une petite slush gratuite* dans les dépanneurs participants. Concours Slush Squad : En prenant une photo en uniforme dans un dépanneur Proxi, les joueurs courront la chance de remporter une carte-cadeau d'une valeur de 250 dollars * valide dans les dépanneurs Proxi/Proxi Extra du Québec.

: En prenant une photo en uniforme dans un dépanneur Proxi, les joueurs courront la chance de remporter une carte-cadeau d'une valeur de * valide dans les dépanneurs Proxi/Proxi Extra du Québec. Tournée Proxi : Trois grands week-ends d'activations sont prévus en septembre, incluant la présence du dépanneur mobile, de la mascotte Harnou, d'échantillons et de matériel promotionnel.

: Trois grands week-ends d'activations sont prévus en septembre, incluant la présence du dépanneur mobile, de la mascotte Harnou, d'échantillons et de matériel promotionnel. Offres numériques exclusives : Des coupons promotionnels pour du café et du carburant* seront accessibles à la communauté baseball via un système de distribution ciblée.

Une première année pour bâtir l'avenir

L'année 2025 servira de banc d'essai pour ce partenariat prometteur. Les deux organisations se sont entendues pour se réunir dès l'automne afin d'évaluer les retombées et de poser les bases d'une entente pluriannuelle à compter de 2026.

« Nous cherchions un partenaire de proximité, accessible dans toutes les régions du Québec. Harnois Énergies, avec son réseau de dépanneurs Proxi, partage cette volonté d'agir concrètement pour les familles et les jeunes qui composent notre communauté. »

- Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec

« Chez Harnois Énergies, nous croyons profondément à l'importance de soutenir les milieux de vie actifs et rassembleurs. En nous associant à Baseball Québec, nous souhaitons encourager les jeunes à adopter des saines habitudes de vie en bougeant, en se dépassant et en vivant des expériences positives à travers le sport. Ce partenariat reflète notre volonté de créer des liens durables avec les familles et les communautés sportives partout au Québec. »

- Amélie Tremblay, directrice marketing, Harnois Énergies

Nous remercions Harnois Énergies pour leur engagement envers le sport amateur et leur appui à notre mission. Ensemble, nous allons bien au-delà de la commandite : nous créons des expériences et des souvenirs durables pour les jeunes du Québec.

À propos de Harnois Énergies

Harnois Énergies est une entreprise familiale fondée en 1958 qui a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous-distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

À propos de Baseball Québec

Baseball Québec est bien plus qu'une fédération sportive : c'est un mouvement qui croit au pouvoir du baseball pour éduquer, rassembler et faire grandir. De l'initiation à l'excellence, nous accompagnons des milliers de Québécois.es dans une aventure humaine où chaque lancer, chaque course, chaque équipe contribue à bâtir un Québec plus actif, plus uni et plus inspiré.

Grâce à l'engagement de nos associations locales et régionales, de nos bénévoles passionnés et de nos partenaires engagés, nous façonnons un baseball inclusif, audacieux et résolument tourné vers l'avenir.

* Détails et conditions à venir.

