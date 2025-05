JOLIETTE, QC, le 16 mai 2025 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que la Fondation Harnois Énergies est lancée aujourd'hui, une initiative qui a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le sport auprès des jeunes.

Aidons les jeunes à s'épanouir

Elena Soare, Elisabeth Karam, Guillaume Harnois, Lysa Bergeron et Patrice Renaud (Groupe CNW/Harnois Énergies)

La Fondation Harnois Énergies soutient des organismes et des projets ciblant la jeunesse et favorisant la santé et le mieux-être, l'activité physique ainsi que l'éducation. Dans cette démarche, elle est heureuse de présenter les membres de son conseil d'administration, composé de Guillaume Harnois à la présidence, ainsi que de quatre administrateurs : Lysa Bergeron, Elisabeth Karam, Patrice Renaud et Elena Soare. Leur expertise guidera les actions stratégiques de l'organisation et, ensemble, ils veilleront à assurer une gouvernance rigoureuse, en cohérence avec la mission et les valeurs de la Fondation.

« Nous avons lancé ce projet dans le but de renforcer notre engagement envers les jeunes. Encourager de saines habitudes de vie et le sport, c'est notre façon de leur donner un coup de pouce pour qu'ils grandissent en santé et s'épanouissent au quotidien. », soutient Guillaume Harnois, président de la Fondation Harnois Énergies

Pour soutenir sa mission, la Fondation mettra en œuvre différentes activités de collecte de fonds, dont la Classique Richelieu-Harnois, qui en est déjà à sa 43e édition. Depuis plusieurs années, Harnois Énergies organise cet événement en collaboration avec les membres de la Fondation Richelieu de Joliette et permet de supporter la poursuite des principaux buts caritatifs de cette même fondation en venant en aide aux plus démunis.

Des valeurs qui traversent les générations

Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies, se dit particulièrement fier de voir son fils prendre la relève et continuer de faire une différence dans la communauté.

« L'engagement philanthropique a toujours été au cœur de nos valeurs familiales et c'est une grande fierté de voir mon fils poursuivre cet engagement. Je suis convaincu qu'il saura apporter sa propre vision pour les années à venir. » - Serge Harnois.

Contribuer pour faire une différence

La Fondation Harnois Énergies invite toutes les personnes qui soutiennent sa mission à contribuer. Chaque geste aura un impact significatif sur la vie des jeunes. Pour suivre la Fondation dans cette belle aventure ou pour obtenir plus de renseignements, visitez-le www.harnoisenergies.com/fondation.

SOURCE Harnois Énergies

Source : Elisabeth Karam, Cheffe des communications, [email protected]