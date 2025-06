Harnois vous accompagne dans vos aventures cet été!

JOLIETTE, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - Avec l'arrivée de la belle saison, Harnois lance une nouvelle édition de sa campagne Les arrêts mi-chemin : une carte d'attraits 100 % gratuits à découvrir tout près de ses stations-service.

Du 16 juin au 27 juillet, cette campagne sera déployée sur plusieurs plateformes pour toucher les voyageurs partout au Québec : présence numérique marquée, partenariats médiatiques, affichage ciblé et même une commandite de l'émission Bonsoir Bonsoir, en collaboration avec l'humoriste Michelle Desrochers.

Les arrêts mi-chemin (Groupe CNW/Harnois Énergies)

« Pensée pour les familles, les vacanciers et tous ceux qui aiment improviser sur la route, cette carte rassemble des idées d'arrêts accessibles, inusités et toujours près d'une station-service Harnois », explique Amélie Tremblay, directrice marketing chez Harnois Énergies.

Entreprise bien de chez nous, Harnois souhaite encourager les Québécois à explorer les attraits de leur propre province avec sa campagne Les arrêts mi-chemin et devenir, par le fait même, complice de leurs aventures estivales.

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

La société, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 2 000 personnes pour remplir sa mission.

Pour plus d'informations ou pour consulter la carte des arrêts mi-chemin : Les Arrêts mi-chemin - Harnois

SOURCE Harnois Énergies

Contact presse : Viviane Charette, Conseillère aux communications, [email protected]