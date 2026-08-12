UNE NOUVELLE GARE INTÉGRÉE À DORVAL : VIA RAIL LANCE UN PROJET POUR MIEUX RELIER LE TRAIN, LE TRANSPORT EN COMMUN ET L'AÉROPORT

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- VIA Rail Canada (VIA Rail) a lancé la phase de codéveloppement du Pôle d'échange multimodal de Dorval, une nouvelle gare intégrée qui rassemblera sur un même site les services ferroviaires de VIA Rail et d'exo, ainsi que les navettes vers YUL Aéroport international Montréal-Trudeau. En réunissant plusieurs modes de transport à proximité de YUL et du Terminus Dorval, exploité par la Société de transport de Montréal (STM), ce pôle d'échange multimodal simplifiera les déplacements et améliorera la fluidité des parcours dans l'Ouest-de-l'Île.

Représentation préliminaire du Pôle d'échange multimodal de Dorval. La conception sera précisée au cours de la phase de codéveloppement.

La firme de construction et d'ingénierie Construction Kiewit Cie (Kiewit) a été sélectionnée comme partenaire de conception et de construction de ce projet, qui sera réalisé en étroite collaboration avec les acteurs du milieu, dont l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), exo et Aéroports de Montréal (ADM).

« Le Pôle d'échange multimodal de Dorval est un excellent exemple de la façon dont l'intégration de différents modes de transport peut améliorer l'expérience des voyageurs canadiens. En renforçant les liens entre le transport ferroviaire de passagers, le transport collectif et le transport aérien, ce projet rendra les déplacements plus efficaces, tout en offrant une expérience plus fluide, plus accessible et plus durable », a indiqué l'honorable Steven MacKinnon, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre des Transports.

« À VIA Rail, nous croyons que transformer l'expérience ferroviaire commence avant même de monter à bord. C'est pourquoi nous avons réuni Kiewit, exo, l'ARTM et ADM pour co-développer un pôle qui répond aux besoins réels de la communauté de Dorval et des 250 000 voyageurs qui transitent annuellement par notre gare. Notre objectif commun est d'offrir des solutions de transport collectif plus efficaces et conviviales aux passagers », a déclaré Mathieu Paquette, président et chef de la direction de VIA Rail Canada.

La phase de codéveloppement permettra à VIA Rail, à Kiewit et aux partenaires de définir conjointement la conception détaillée du pôle, de planifier l'expérience des usagers de bout en bout et d'assurer une intégration fluide entre les différents services. Cette approche facilitera l'identification anticipée des défis techniques, la validation de la faisabilité des solutions envisagées et une estimation plus précise des coûts et de l'échéancier de réalisation, avant d'entreprendre la phase de construction prévue en 2027.

Des améliorations concrètes pour les voyageurs

Les travaux viseront notamment à regrouper les gares d'exo et de VIA Rail sur le site actuel d'exo, à intégrer le service de navette qui dessert l'aéroport et à harmoniser les connexions entre les réseaux.

Pour les voyageurs, cela se traduira par des correspondances plus simples, moins de déplacements entre les installations, des temps de transfert réduits et, ultimement, une expérience de déplacement plus fluide et prévisible.

Rapprocher les Canadiens, d'un bout à l'autre du pays

À titre de transporteur ferroviaire national, VIA Rail occupe un rôle central dans la façon dont les Canadiens se déplacent à travers le pays. Le Pôle d'échange multimodal de Dorval s'inscrit pleinement dans cette mission : en renforçant les liens entre les modes de transport et les communautés, VIA Rail contribue à faire du train un pilier d'un réseau de transport collectif moderne, accessible et durable, au service des gens, des régions et des générations.

Citations des partenaires

« Le Pôle d'échange multimodal de Dorval représente bien plus qu'un projet d'infrastructure : c'est un investissement concret dans la mobilité de nos citoyens et dans l'avenir de notre région. En réunissant train, transport collectif et accès direct à l'aéroport, nous créons un carrefour moderne, efficace et durable qui facilitera la vie des voyageurs et renforcera le rôle stratégique de Dorval au sein de l'Ouest-de-l'Île. Nous sommes fiers de collaborer avec VIA Rail et l'ensemble des partenaires pour offrir à notre communauté un lieu de transit à la hauteur de ses besoins et de ses aspirations. »

-- Marc Doret, maire de la Cité de Dorval

« Le lancement du projet de gare intégrée à Dorval est une excellente nouvelle pour les usagers. En réunissant sur un même site le train, le transport collectif et l'accès à l'aéroport, ce projet rendra les déplacements plus simples, plus fluides et plus faciles d'un mode à l'autre. L'ARTM est heureuse d'y contribuer en jouant son rôle de planificatrice de la mobilité et en favorisant la collaboration entre les partenaires, afin d'offrir davantage d'options de transport collectif et de mieux connecter l'ouest de la région métropolitaine à l'aéroport. »

-- Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

« Les besoins de la clientèle sont au cœur de ce projet et nous sommes confiants qu'une fois terminé, ce pôle améliorera la fluidité et les options de déplacements dans le secteur. Nous tenons à remercier VIA Rail et l'ensemble des partenaires pour l'excellente collaboration dans ce dossier. »

-- Marc Rousseau, directeur général d'exo

« Nous tenons à saluer le lancement du projet de pôle d'échange multimodal de VIA Rail à Dorval et réaffirmer l'importance de cette initiative menée en collaboration avec nos équipes. La mise en place de ce pôle renforcera la connectivité entre YUL Aéroport Montréal‑Trudeau et les différents modes de transport collectif, ce qui contribuera à une mobilité plus harmonisée et durable au bénéfice de tous les usagers. »

-- Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal

« Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par VIA Rail comme partenaire de conception et de construction pour entreprendre la phase de codéveloppement du Pôle d'échange multimodal de Dorval. Cette approche innovante et collaborative nous permettra de travailler de façon intégrée avec tous les partenaires de ce développement urbain novateur. Avec nos partenaires Arup Canada inc. et Ædifica inc., nous appliquerons les meilleures pratiques de conception et construction accompagnés de notre main-d'œuvre locale hautement qualifiée, afin de livrer ce projet important en toute sécurité au bénéfice des voyageurs et de la communauté locale. »

-- Patrick Lamarre, président de Construction Kiewit Cie

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2025 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://corpo.viarail.ca/fr.

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SOURCE VIA Rail Canada inc.

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