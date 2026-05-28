OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canada est une puissance fière et indépendante, définie par des identités diverses, un système parlementaire fédéral et des institutions fortes. Mais saviez-vous que bon nombre de ces fondations ont été créées en réponse à une guerre au sud de la frontière? L'exposition Un conflit à nos portes - Le Canada et la guerre de Sécession, qui ouvre ses portes demain au Musée canadien de la guerre, explore cinq effets complexes de ce conflit sur le Canada et révèle une vérité puissante, mais souvent méconnue : la guerre de Sécession n'a pas seulement remodelé les États-Unis, elle a également joué un rôle fondamental dans le développement du Canada comme nous le connaissons aujourd'hui.

« Bien que ce pays n'ait jamais participé officiellement à la guerre de Sécession, ce conflit a laissé une empreinte importante et durable sur le Canada et sa population, a déclaré James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre et vice-président de la recherche, des collections et des expositions. Nous espérons que cette exposition incitera les membres du public à réfléchir à l'incidence durable de la guerre de Sécession sur la société, la politique et l'armée canadiennes, ainsi que sur leur propre vie. »

Cinq zones, chacune articulée autour du point de vue de spécialistes, explorent certains effets de cette guerre civile sur le Canada et leur pertinence aujourd'hui. Des photographies d'archives, des documents et une centaine d'objets et d'artéfacts mettent en évidence :

les expériences des personnes noires qui ont vécu l'esclavage et qui ont cherché la liberté au Canada, entamant une lutte pour la justice sociale et l'égalité qui se poursuit encore aujourd'hui;

la manière dont la guerre de Sécession a accéléré le développement des Forces armées canadiennes;

les récits de milliers de personnes au Canada qui se sont enrôlées des deux côtés du conflit et qui ont établi une tradition de service canadien dans des guerres étrangères;

l'influence déterminante de cette guerre sur la Confédération et l'expansion du Canada vers l'ouest; et

les effets persistants du tracé de la frontière entre le Canada et les États-Unis sur les Premières Nations des Plaines.

Dans les sections consacrées aux expériences des personnes noires et des Autochtones, le Musée a travaillé en étroite collaboration avec des spécialistes de renom afin d'élaborer le contenu de l'exposition et de garantir une représentation fidèle de l'histoire.

Parmi les récits et objets fascinants, mentionnons un exemple d'une trousse chirurgicale qui aurait été utilisée par du personnel médical britannique nord-américain enrôlé dans l'armée de l'Union, une page d'un registre d'hôtel de Montréal signée par John Wilkes Booth (l'homme qui a assassiné le président Abraham Lincoln en 1865), le trône du gouverneur général des années 1860, ainsi que l'uniforme et l'épée du capitaine de l'armée de l'Union John Lonergan, qui, après avoir reçu la Médaille d'honneur pour bravoure à la bataille de Gettysburg, s'est enrôlé de nouveau pour patrouiller la frontière nord contre les incursions confédérées du Canada.

Un conflit à nos portes - Le Canada et la guerre de Sécession a été conçue par le Musée canadien de la guerre. L'exposition sera présentée dans la galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae du 29 mai 2026 au 28 février 2027. Pour obtenir plus de renseignements et pour découvrir les activités et la programmation connexes, veuillez consulter la page de l'exposition à museedelaguerre.ca.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales.

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SOURCE Musée canadien de la guerre

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