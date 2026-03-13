OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Des conflits antérieurs à la Confédération jusqu'à la guerre en Afghanistan, les personnes noires au Canada ont une fière tradition de service militaire. Elles ont combattu et ont péri à l'étranger, pour la liberté, alors qu'elles devaient lutter contre la discrimination dans leur propre pays. Dès le 13 mars, Portraits - Le service militaire au sein de communautés noires canadiennes, une nouvelle exposition itinérante conçue par le Musée canadien de la guerre, en partenariat avec le Centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse et le Musée militaire de Niagara, souligne cette contribution militaire de communautés noires canadiennes grâce à des récits saisissants de service et de sacrifice provenant de partout au pays.

« L'ampleur et la profondeur du service militaire au sein de communautés noires canadiennes tout au long de l'histoire ne sont malheureusement pas bien connues, a déclaré James Whitham, directeur général du Musée de la guerre et vice-président, Recherche, Collections et Expositions, du Musée canadien de l'histoire. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'avoir la possibilité d'accroitre l'appréciation de notre public à l'égard des contributions militaires des personnes noires au Canada. »

Conçue à l'origine avec le Musée militaire de Niagara pour une présentation au Musée de la guerre en 2022, Portraits élargit cette version pour explorer comment les personnes noires de régions partout au Canada ont eu une présence durable dans l'histoire militaire du pays.

Cette exposition basée sur le texte et l'image met en relief les contributions et les expériences de nombreuses personnes noires du sud de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse - deux centres historiques de migration afrodescendante au Canada - ainsi que d'autres régions du Canada. Un calendrier d'introduction fournit un contexte pour la participation des personnes noires dans les principaux conflits. Dans chaque zone, les récits sont présentés dans un ordre chronologique.

Le public reconnaitra des noms et des évènements connus, comme l'histoire de William Hall, l'un des premiers récipiendaires de la Croix de Victoria au Canada. Il découvrira également de nombreux récits moins connus de service et de sacrifice, comme celui de Connie et Kathleen Brown, sœurs jumelles qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Portraits - Le service militaire au sein de communautés noires canadiennes sera présentée au Musée de la guerre du 13 mars au 7 juin 2026. L'exposition a déjà été présentée au Centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse, à Halifax, du 10 mars au 13 juillet 2025, et aux Musées de Guelph du 23 aout 2025 au 22 février 2026. À la suite de cette présentation, l'exposition voyagera au Musée national de la Force aérienne du Canada, à Trenton, pour y être présentée du 27 juin au 27 septembre 2026.

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SOURCE Musée canadien de la guerre

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