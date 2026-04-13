OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ - Leur histoire : Témoignages d'ex-militaires du Canada et de leurs proches a récemment fait l'objet d'un ajout de contenu, offrant ainsi de nouvelles pistes pour aider le public à explorer et à mieux comprendre les répercussions permanentes du service militaire sur les ex-militaires et leurs proches. Les mises à jour de cette très populaire exposition virtuelle d'histoire orale comprennent 31 nouvelles vidéos, 27 objets de collection supplémentaires et 8 ajouts de récits thématiques, offrant un regard encore plus saisissant sur l'expérience des ex-militaires après leur service.

AJOUT DE CONTENU : 31 nouvelles capsules vidéos percutantes

Nouveaux ajouts: 31 nouvelles capsules vidéos, 27 objets personnels, 8 survols historiques Post this

Tirées de 200 entrevues d'origine menées auprès d'ex-militaires et de leurs proches, 31 nouvelles capsules vidéos s'ajoutent aux 50 témoignages déjà accessibles en ligne. Celles-ci présentent un éventail de voix percutantes, notamment celle de l'ex-militaire de la Seconde Guerre mondiale Edith MacFarlane, qui livre ses réflexions sur la fragilité de la vie; celle de l'ex-militaire de la guerre froide King Wan, dont les quatre décennies de service ont façonné l'homme qu'il est devenu; et celle de Lee-Anne Quinn, ex-militaire de la guerre froide et de l'Afghanistan, qui a fondé une clinique de santé pour les personnes en situation d'itinérance à Peterborough, en Ontario.

NOUVEAU : 27 objets personnels

Neuf des portraits de l'exposition présentent un extrait d'entrevue jumelé à trois objets personnels. Ces objets ajoutent une dimension à l'expérience vécue, tout en soulignant un lien plus large avec l'histoire militaire du Canada. L'un des objets les plus poignants est un teeshirt des Oilers d'Edmonton laissé dans une base d'opérations avancée en Afghanistan par le technicien médical Colin Wilmot, tué au combat en 2008 par un engin explosif improvisé. Phil Hunter, qui a servi plus tard sur cette même base, a rapporté le teeshirt au pays afin de le remettre à Matthew Heneghan, ami et confrère technicien médical de Wilmot. L'exposition en ligne présente également l'exemplaire de Diane Pitre de la reconnaissance officielle de l'Autorité héraldique du Canada de l'insigne pour Vétérans Arc-en-ciel du Canada, qui rend hommage au service des ex-militaires 2ELGBTQIA+.

NOUVEAU : 8 survols historiques

Huit survols contextuels encadrent les thèmes clés, les périodes chronologiques et les moments historiques marquants. Des thèmes tels que « Les familles et les Forces armées canadiennes », « Le Canada et la guerre froide, 1946-1991 » ainsi que « Les blessures de stress opérationnel et les Forces armées canadiennes » fournissent le contexte essentiel à la compréhension des récits personnels présentés dans l'exposition.

Lancé en 2022, l'exposition Leur histoire est devenue une plaque tournante incontournable, offrant au public en ligne un aperçu de la vie des ex-militaires après leur service, ainsi que de celle de leurs proches. Couvrant une période allant de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, une sélection de capsules vidéos et audios aborde les divers conflits, notamment la guerre de Corée et la guerre en Afghanistan. Le public en ligne a la possibilité de naviguer par conflit ou par thématique, comme la nostalgie, le souvenir et l'identité. Des listes de lecture thématiques proposent d'autres façons d'explorer l'exposition. Enfin, à des fins pédagogiques, Leur histoire offre des ressources spécialement conçues pour susciter des conversations et encourager des recherches plus approfondies, en classe comme à la maison.

Découvrez l'exposition en ligne à museedelaguerre.ca/leur-histoire.

Leur histoire : témoignages de militaires du Canada et de leurs proches est généreusement soutenue par la famille A. Britton Smith; la Fondation Azrieli; Arthur B.C. Drache, C.M., c. r. et Judy Young Drache; La Légion royale canadienne; la Fondation nationale Légion; Les Amis du Musée canadien de la guerre; la Fondation Crabtree; Robert Stollery, en l'honneur de son service pendant la Seconde Guerre mondiale; le colonel (retr.) Stanley A. Milner, O. C., A.O.E., M.S.M., C.D., LL.D.; et des personnes de partout au Canada.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales.

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SOURCE Musée canadien de la guerre

Pour demander des capsules vidéos ou des entrevues : Avra Gibbs Lamey, Agente principale des communications et des relations médias, Musée canadien de la guerre, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]