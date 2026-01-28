Les conclusions du troisième rapport annuel de l'entreprise sur l'IA suggèrent qu'une approche collaborative est nécessaire pour renforcer la confiance envers l'IA.

Éléments clés

La transparence et la sécurité sont importantes : Plus des trois quarts des répondants veulent que les entreprises évaluent les risques de l'IA avant que de nouveaux outils soient lancés, et fournissent des explications faciles à comprendre.

Appels à l'inclusion et au respect : Environ 7 répondants sur 10 veulent que les entreprises sollicitent et écoutent l'avis des clients concernant le déploiement de l'IA.

Appel quasi universel pour une gouvernance solide : Dans les deux pays, 90 % des répondants veulent que l'IA soit réglementée, avec des attentes claires en matière de responsabilité et de supervision.

TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - « Incluez nos commentaires dans la conception de l'IA » est le message clé des répondants américains et canadiens interrogés dans la plus récente étude transfrontalière de TELUS Atlas de la confiance envers l'IA Perspectives publiques pour combler le fossé de confiance envers l'IA . 85 % des Canadiens et 89 % des Américains déclarent utiliser l'IA. Ils se familiarisent de plus en plus avec cette technologie, et il y a une croissance dans le nombre d'appels à l'inclusion et à la mobilisation dans la manière dont l'IA est conçue et déployée.

Le rapport recueille les points de vue de plus de 11 000 Canadiens et Américains, et porte une attention particulière aux communautés historiquement sous-représentées*. Il souligne aussi l'importance d'inclure un large éventail de voix pour créer une IA de confiance. La grande majorité des répondants ont mentionné que leur confiance dans les entreprises qui utilisent l'IA est plus forte lorsque celles-ci examinent ses risques avant son lancement, expliquent l'utilisation de l'IA dans un langage simple et écoutent activement les commentaires des clients sur le déploiement de l'IA.

« Nos recherches montrent que les entreprises technologiques ne peuvent pas y arriver seules. Les gens veulent participer au développement de l'IA et veulent que la sécurité, le respect et la transparence soient intégrés à la technologie, affirme Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance, TELUS. L'IA a un potentiel incroyable, mais elle sera uniquement à la hauteur si le public a la confiance nécessaire pour en favoriser l'adoption. »

Tracer la voie pour faire confiance à l'IA

Les participants au sondage ont décrit les mesures que les entreprises qui déploient des technologies d'IA peuvent prendre pour gagner la confiance du public :

69 % des Canadiens et 72 % des Américains veulent que les entreprises cherchent activement à recueillir et à écouter les commentaires des clients avant de déployer l'IA.

76 % des Canadiens et 77 % des Américains feraient davantage confiance aux entreprises si celles-ci examinaient les risques des systèmes d'IA avant de lancer de nouveaux outils.

73 % des Canadiens et 74 % des Américains veulent que les entreprises expliquent leur utilisation de l'IA avec des termes faciles à comprendre.

Dans les deux pays, 90 % des répondants croient que l'IA devrait être réglementée, ce qui démontre un grand soutien envers les cadres de gouvernance.

Pour les organisations, gagner cette confiance est plus qu'un gain de réputation; il s'agit d'un facteur essentiel pour favoriser l'adoption. En gagnant la confiance du public, les organisations peuvent libérer tout le potentiel de l'IA pour accélérer la productivité et la croissance économique.

La confiance dans l'IA se construit par la collaboration

La conclusion du rapport présente des recommandations réalisables pour le gouvernement, les différentes industries et le milieu universitaire, fournissant une feuille de route claire pour la mise en œuvre :

Renforcer la littératie en matière d'IA au moyen de programmes éducatifs qui aident les gens à comprendre l'IA et à l'utiliser de façon sécuritaire.

Intégrer différentes perspectives tout au long du développement de l'IA, de la conception au déploiement, afin de créer des systèmes plus résilients et plus fiables qui fonctionnent de manière équitable pour toutes les communautés.

Fournir des explications claires et une supervision humaine pour les décisions importantes en matière d'IA.

Collaborer avec les différents secteurs pour créer des normes éthiques qui assurent la sécurité des personnes tout en encourageant l'innovation.

« La confiance se mérite à chaque échange, qu'il s'agisse de la façon dont une organisation parle d'IA ou de la façon dont les gens interagissent avec elle, affirme Mme Snively. TELUS développe l'IA de façon responsable depuis le début. Guidés par des principes comme la responsabilité, le respect et l'équité, la sécurité et la robustesse, ainsi que la transparence, nous avons pris des mesures pour établir un lien avec nos collaborateurs, présenter des mises à jour claires et faciles à comprendre sur notre travail, et promouvoir une utilisation bénéfique des données centrées sur l'humain et l'IA. »

Leadership mondial en IA

TELUS a établi son rôle de chef de file en matière de technologie axée sur l'humain, en améliorant constamment sa façon d'innover pour répondre aux besoins et aux attentes changeants des clients et des collectivités :

En donnant la priorité à la confiance, TELUS a pour objectif de créer un avenir où tout le monde peut profiter des avantages de la technologie avec assurance. Pour lire le rapport complet, visitez telus.com/iaresponsable .

À propos de la recherche

Le sondage TELUS AI Trust Atlas a été réalisé par Léger du 2 au 28 septembre 2025 auprès de 5 487 Canadiens et de 6 109 Américains au moyen de panels en ligne. L'étude comprenait des échantillons supplémentaires pour les groupes sous-représentés, dont les Autochtones, les femmes noires, les membres de la communauté LGBTQ2S+, les personnes handicapées, les personnes à faible revenu, les personnes âgées et les immigrants récents, afin de veiller à ce que des perspectives diverses soient représentées. Cette recherche a été commandée par TELUS dans le cadre de sa troisième initiative annuelle de responsabilisation visant la mise en œuvre responsable de l'IA.

* Selon la terminologie utilisée par le gouvernement du Canada sur la conception de la recherche , « La sous-représentation fait généralement référence à des groupes ou à des personnes appartenant à des groupes qui, en raison de restrictions formelles et légales et d'obstacles systémiques, n'ont pas eu accès à une pleine participation dans une organisation, une communauté ou une discipline donnée. »

