Selon une enquête menée au niveau mondial, 92 % des spécialistes marketing reconnaissent les opportunités associées aux domaines génériques de premier niveau, alors que des barrières liées aux coûts et à la sensibilisation persistent en amont de l'ouverture de la fenêtre de dépôt de candidatures en 2026.

LOS ANGELES, le 20 mai 2025 /CNW/ - Une nouvelle enquête mondiale menée par la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) révèle que 52 % des spécialistes marketing croient au fort potentiel des domaines de premier niveau (gTLD pour leur sigle en anglais - l'ensemble de trois caractères ou plus situés après le point dans une URL) pour accroître la présence en ligne. Cependant, de nombreuses marques ne connaissent pas les opportunités qu'un gTLD peut leur offrir.

L'étude a été menée auprès de plus de 2 000 spécialistes marketing dans huit pays (États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Inde, Afrique du Sud, Nigeria, Brésil et Mexique) afin de dresser un tableau de l'évolution du paysage du marketing numérique et de comprendre le niveau de sensibilisation aux gTLD. Elle s'inscrit dans les préparatifs lancés par l'ICANN en amont de l'ouverture de la période de dépôt de candidatures aux nouveaux gTLD en 2026. Pour les organisations, la prochaine série du programme des nouveaux gTLD représente la première occasion depuis plus d'une décennie de se porter candidates à l'exploitation de leur propre gTLD.

Les domaines génériques de premier niveau (gTLD) sont les lettres qui se trouvent à la fin des adresses Internet (par exemple, .charity, .menu, .paris et .ceo). Pour les marques, la gestion de leur propre gTLD peut être un moyen de communiquer la mission de leur organisation ou bien d'identifier clairement un site web comme étant lié à leur enseigne. L'étude montre que l'accroissement de la notoriété et de la visibilité des marques est la priorité absolue des spécialistes marketing (54 %) et que la moitié d'entre eux considèrent que les gTLD ont un fort potentiel pour augmenter la présence des marques en ligne. Or, d'après l'étude, près d'un tiers (32 %) des spécialistes marketing interrogés ne sont pas familiers avec les gTLD, ce qui suggère qu'un grand nombre d'organisations passeraient à côté des opportunités associées à l'exploitation d'un nouveau gTLD.

Voici les principales conclusions de l'étude :

Après avoir expliqué ce qu'est un gTLD, 92 % des spécialistes marketing ont reconnu les avantages potentiels associés aux gTLD pour notamment renforcer la différentiation de marque (46%), accroître la confiance des clients (45%), mieux contrôler la présence en ligne (44%) et améliorer le référencement (44%).

19 % des spécialistes marketing travaillent pour des organisations qui ont par le passé demandé à exploiter des gTLD.

Le coût (31 %), le manque de connaissance (27%) et l'insuffisance de ressources (24%) ont été identifiés comme des barrières au dépôt de candidatures.

L'étude a fait état de variations régionales significatives, les spécialistes marketing du Nigeria (74 %) et de l'Inde (61 %) étant les plus convaincus du potentiel des gTLD en matière d'image de marque et de présence en ligne. En revanche, les spécialistes marketing en Chine ont exprimé des avis plus mitigés, avec 50 % d'entre eux qui y voient un fort potentiel, contre 49 % qui considèrent les gTLD comme un investissement inutile dont le retour sur investissement est incertain.

Les conclusions interviennent à un moment où les spécialistes marketing sont confrontés à des difficultés importantes pour se démarquer des concurrents (53 %), attirer et fidéliser le bon public (52 %) et suivre le rythme des tendances dans le numérique (47 %).

Les nouveaux gTLD peuvent être des outils innovateurs pour le commerce et la communication. Ils permettent aux entreprises dans des pays, des secteurs ou des niches de marché spécifiques de créer un label unique, distinctif et reconnaissable sur Internet. Une entité exploitant un gTLD peut rassurer ses utilisateurs et ses clients par rapport à sa sécurité et à sa légitimité en ligne. Cela peut s'avérer extrêmement utile dans l'environnement actuel, où les utilisateurs ne savent souvent pas s'ils peuvent faire confiance aux sources sur Internet.

Theresa Swinehart, vice-présidente senior en charge des domaines mondiaux et de la stratégie à l'ICANN, a affirmé : « La prochaine série du programme des nouveaux gTLD représente pour les entreprises, les communautés, les gouvernements et d'autres acteurs la possibilité d'exploiter leur propre espace sécurisé en ligne, spécialement adapté à leur organisation, à leur communauté, à leur culture, à leur langue et aux intérêts de leurs clients. Maintenant, c'est aussi le moment pour les marques de songer à déposer leur candidature pour un gTLD. Or, cette étude nous révèle qu'il y a encore une certaine méconnaissance à ce sujet. L'ICANN peut apporter son aide en fournissant des informations permettant une meilleure sensibilisation à la prochaine série et aux opportunités qu'elle représente pour les communautés, les organisations, les entreprises, et en particulier les marques, à l'échelle mondiale ».

Pour contribuer à combler les lacunes en matière de sensibilisation, l'ICANN développe des ressources destinées à aider les organisations à comprendre le processus de dépôt de candidatures aux gTLD et les opportunités associées, en amont de l'ouverture de la période de dépôt de candidatures prévue en 2026. L'ICANN propose également un programme de soutien aux candidats (ASP), qui fournit des aides financières et non financières aux demandeurs éligibles.

Le rapport complet, intitulé « Comprendre les opportunités que représentent les gTLD pour les marques », est disponible sur https://newgtldprogram.icann.org/sites/default/files/documents/understanding-gtld-opportunity-brands-20may25-en.pdf. De plus amples informations sur la prochaine série du programme des nouveaux gTLD sont disponibles ici : https://newgtldprogram.icann.org/en.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

À propos de l'étude

Cette étude a été menée par Focaldata pour le compte de l'ICANN. Le travail sur le terrain a été effectué en mars 2025. L'étude a visé 2 000 spécialistes marketing, dont des directeurs/responsables marketing et d'autres postes liés au marketing. Elle a permis de recueillir des perspectives à l'échelle mondiale, auprès de décideurs marketing aux États-Unis (353), au Royaume-Uni (364), au Brésil (161), en Chine (165), en Inde (350), au Mexique (170), au Nigeria (351) et en Afrique du Sud (156).

