PRAGUE, 28 mai 2025 /CNW/ - L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a le plaisir d'annoncer que le Forum des politiques de l'ICANN83 aura lieu du 9 au 12 juin 2025 à Prague, en République tchèque. La réunion se tient à un moment critique de la gouvernance de l'Internet, alors que la communauté mondiale d'Internet se prépare à l'examen des résultats du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI+20) qui s'étalera sur 20 ans, un processus qui évaluera les progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement numérique et réexaminera la façon dont l'Internet est gouverné, y compris la pertinence continue du modèle multilatéral.

L'ICANN83 réunira des participants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et de la communauté technique pour travailler sur d'importantes questions politiques touchant le système de noms de domaine (DNS) et les systèmes d'identification uniques d'Internet au Prague Congress Center. Les discussions porteront sur la coordination technique, l'évolution du paysage DNS et des sujets essentiels comme l'acceptation universelle, l'abus de DNS et le nouveau programme gTLD : Next Round, et les implications plus larges des décisions politiques numériques qui prennent forme dans le monde entier.

« À une époque où l'avenir de l'Internet fait l'objet de débats sur la scène mondiale, l'ICANN83 est l'endroit où les solutions et les politiques pratiques se rencontrent », a déclaré Kurtis Lindqvist, président et chef de la direction de l'ICANN. « Cette réunion donne à la communauté l'occasion de réaliser de véritables progrès dans les décisions qui façonnent le fonctionnement d'Internet et la façon dont les gens du monde entier y ont accès. »

Le Forum des politiques de cette année met également l'accent sur la vaste participation des intervenants chevronnés et des nouveaux participants. Le format est conçu pour soutenir les séances de travail, le dialogue entre les communautés et l'engagement ouvert, que les participants se joignent à nous en personne ou à distance.

L'ICANN83 est organisée avec le soutien de CZ.NIC, l'opérateur de registre pour le domaine de premier niveau du code de pays .cz et un contributeur de longue date à la politique d'Internet et au développement des infrastructures dans la région.

« Nous sommes heureux d'accueillir de nouveau la communauté de l'ICANN à Prague et de soutenir le travail en cours qui assure la stabilité, la sécurité et la connectivité mondiale d'Internet », a déclaré Ondřej Filip, chef de la direction de CZ.NIC. « Nous apprécions la chance de contribuer aux conversations qui façonnent le prochain chapitre d'Internet. »

Les réunions publiques de l'ICANN sont gratuites et ouvertes à quiconque s'intéresse à la coordination des identifiants uniques d'Internet. L'inscription pour une participation en présentiel est ouverte jusqu'au 8 juin 2025, et la participation à distance est également possible.

Rendez-vous sur le site Web de l'ICANN83 pour en savoir plus et pour consulter le calendrier des réunions.

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission de contribuer à assurer un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse (un nom ou un numéro) dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique afin de permettre aux ordinateurs de se retrouver. L'ICANN aide à coordonner et à soutenir ces identifiants uniques dans le monde entier. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant que société d'intérêt public sans but non lucratif avec une communauté comptant des participants de partout dans le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2697043/ICANN83_Prague_Logo.jpg

SOURCE ICANN

PERSONNE-RESSOURCE : Luna Madi, directrice des communications, EMOA, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), mobile : +90 (533) 031 35 05, courriel : [email protected] ou [email protected]