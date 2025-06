Un nouveau rapport de l'ICANN et de la Société Internet décrit en détail comment le Forum sur la gouvernance de l'Internet a soutenu un Internet stable et sécuritaire, et explique pourquoi ce modèle est maintenant mis à rude épreuve.

PRAGUE, 10 juin 2025 /CNW/ - Alors que les discussions mondiales sur l'avenir de la gouvernance d'Internet s'intensifient, deux des institutions techniques de longue date d'Internet, la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) et la Société Internet (ISOC) nous exhortent à nous concentrer de nouveau sur ce qui a permis de conserver un Internet accessible et fonctionnel pendant plus de deux décennies : une coordination axée sur la collaboration au-delà des frontières et des secteurs.

Publié aujourd'hui, le rapport conjoint intitulé Footprints of 20 Years of the Internet Governance Forum illustre comment la coopération entre les gouvernements, les ingénieurs, la société civile et les entreprises a contribué à préserver un Internet unique, sécuritaire et accessible à l'échelle mondiale. Le rapport s'appuie sur un éventail de résultats techniques, politiques et infrastructurels qui ont émergé grâce au Forum sur la gouvernance de l'Internet et à son réseau élargi.

« L'Internet n'est pas resté unifié par hasard. Sa résilience est le résultat de personnes et d'institutions qui travaillent au-delà des frontières et des secteurs », a déclaré Kurtis Lindqvist, président et chef de la direction, ICANN. « Ce rapport souligne que le succès d'Internet n'est pas accidentel; il est coordonné. Si nous apprécions un Internet unique, sécuritaire et interexploitable, nous devons nous engager de nouveau à utiliser le modèle qui a rendu cela possible. »

« Depuis vingt ans, le Forum sur la gouvernance de l'Internet démontre que la gouvernance multipartite donne des résultats, a déclaré Sally Wentworth, présidente et cheffe de la direction de la Société Internet. « Son empreinte couvre l'infrastructure, la sécurité, l'accès et les politiques, souvent dans des secteurs où les pratiques de gouvernance traditionnelles laissent à désirer. Mais les gains que nous avons réalisés dépendent de notre engagement à continuer d'investir dans ces secteurs »

Principales constatations

Incidence sur les infrastructures

Le nombre de points d'échange Internet, qui permettent l'échange plus efficace de trafic Internet local, a plus que doublé en Afrique au cours de la dernière décennie. Cette croissance a réduit la latence, amélioré la qualité du service et réduit les coûts d'exploitation pour les fournisseurs.

Le nombre de points d'échange Internet, qui permettent l'échange plus efficace de trafic Internet local, a plus que doublé en Afrique au cours de la dernière décennie. Cette croissance a réduit la latence, amélioré la qualité du service et réduit les coûts d'exploitation pour les fournisseurs. Une portée mondiale

Plus de 4,4 millions de noms de domaine sont maintenant enregistrés dans des caractères scripts pour les alphabets non latins, ce qui élargit considérablement l'accès numérique aux communautés utilisant des scripts arabes, cyrilliques, chinois et autres. La Journée de l'acceptation universelle 2025 a été marquée par plus de 50 événements internationaux faisant la promotion de la pleine fonctionnalité linguistique dans l'écosystème Internet.

Plus de 4,4 millions de noms de domaine sont maintenant enregistrés dans des caractères scripts pour les alphabets non latins, ce qui élargit considérablement l'accès numérique aux communautés utilisant des scripts arabes, cyrilliques, chinois et autres. La Journée de l'acceptation universelle 2025 a été marquée par plus de 50 événements internationaux faisant la promotion de la pleine fonctionnalité linguistique dans l'écosystème Internet. La sécurité Internet à grande échelle

Aujourd'hui, 93 % des domaines de premier niveau sont protégés à l'aide du protocole Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), qui aide à prévenir les cyberattaques par DNS en vérifiant l'authenticité des données. En parallèle, plus de 1 000 réseaux dans le monde ont adopté les normes pour la sécurisation du routage mutuellement agréées (MANRS), une initiative qui favorise des pratiques de routage responsables et réduit les vulnérabilités systémiques.

Aujourd'hui, 93 % des domaines de premier niveau sont protégés à l'aide du protocole Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), qui aide à prévenir les cyberattaques par DNS en vérifiant l'authenticité des données. En parallèle, plus de 1 000 réseaux dans le monde ont adopté les normes pour la sécurisation du routage mutuellement agréées (MANRS), une initiative qui favorise des pratiques de routage responsables et réduit les vulnérabilités systémiques. Un engagement sur le plan des politiques

Plus de 180 forums nationaux et régionaux sur la gouvernance de l'Internet sont actifs dans le monde. Les forums sur la gouvernance de l'Internet destinés aux jeunes ont apporté de nouvelles perspectives dans les dialogues politiques nationaux et internationaux, tandis que le parcours parlementaire de ces forums a contribué à façonner la réflexion législative sur la confiance, les droits et l'inclusion numériques.

Un moment charnière

Le rapport est publié en prévision de l'évaluation des 20 ans du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI+20), une étape importante qui devrait influencer l'évolution de la coopération numérique mondiale au cours de la prochaine décennie. Dans ce contexte, l'ICANN et l'ISOC réclament une attention renouvelée envers les institutions et les cadres qui soutiennent un Internet unifié, sécuritaire et accessible.

Plutôt que de proposer des conclusions abstraites, le rapport est structuré autour d'exemples pratiques à l'échelle mondiale. Il vise à orienter les débats actuels en montrant ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être menacé si le soutien à la gouvernance distribuée et collaborative faiblit.

Télécharger le rapport complet

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission de contribuer à assurer un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse (un nom ou un numéro) dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique afin de permettre aux ordinateurs de se retrouver. L'ICANN aide à coordonner et à soutenir ces identifiants uniques dans le monde entier. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant que société d'intérêt public à but non lucratif misant sur une communauté comptant des participants de partout dans le monde. Pour tout complément d'information, consultez le https://www.miniso.com/.

À propos de la Société Internet

Fondée en 1992 par des pionniers d'Internet, la Société Internet est un organisme mondial à but non lucratif qui veille à ce qu'Internet soit accessible à tous. Grâce à sa communauté de membres, à ses groupes d'intérêts spéciaux et à plus de 130 chapitres dans le monde, l'organisme défend et fait la promotion de politiques, de normes et de protocoles Internet qui maintiennent Internet ouvert, connecté à l'échelle mondiale et sécuritaire. Pour tout renseignement complémentaire, consulter : Internetsociety.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/5361084/ICANN_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2706812/Internet_Society.jpg

SOURCE ICANN

PERSONNES-RESSOURCES : Luna Madi, directrice principale, Communications, EMOA, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), mobile : 90 (533) 031 35 05, courriel : [email protected], ou [email protected]; Allesandra de Santillana, directrice, Relations avec les médias, Internet Society, courriel : [email protected]