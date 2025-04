La quatrième édition du Forum de la région Asie-Pacifique sur le DNS aura lieu du 8 au 9 mai 2025

HANOÏ, Vietnam, le 28 avril 2025 /CNW/ - La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) tiendra sa quatrième édition du Forum de la région Asie-Pacifique (APAC) sur le système des noms de domaine (DNS) à l'hôtel InterContinental Hanoi Landmark 72, à Hanoï (Vietnam), du 8 au 9 mai 2025. L'ICANN est une organisation internationale à but non lucratif qui est chargée de la coordination du DNS et joue un rôle majeur dans la préservation d'un Internet mondial, interopérable et sécurisé. L'hôte du Forum sera le Centre d'information de réseaux du Vietnam (VNNIC), le Registre Internet national du Vietnam.

L'édition 2025 du Forum sur le DNS de la région APAC réunira à Hanoï des experts régionaux et internationaux autour de discussions sur des moyens de rendre l'Internet plus multilingue. Le rôle majeur que joue la diversité des langues et des scripts pour atteindre cet objectif sera une des pistes clés des débats. La prise en charge d'autres scripts et d'autres langues dans le DNS est un facteur essentiel pour rendre l'Internet plus accessible à des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde.

Parmi les moments forts de l'événement, il convient de mentionner la plénière d'ouverture, pendant laquelle les panélistes discuteront de l'avenir de l'Internet et de l'espace des noms de domaine, ainsi que des initiatives actuelles et futures visant à faciliter l'accès à Internet du prochain milliard d'internautes. Une autre séance clé abordera l'examen des vingt ans du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI+20) et ses éventuels effets sur la région APAC.

La présidente du Conseil d'administration de l'ICANN, Tripti Sinha, et le PDG de l'ICANN, Kurtis Lindqvist, assisteront au Forum sur le DNS de la région APAC qui se tiendra à Hanoï, aux côtés des représentants de VNNIC, d'entreprises commerciales et techniques locales, et de membres de la société civile.

« Il s'agit de la quatrième année que nous organisons ce Forum DNS pour notre communauté APAC, et nous nous réjouissons qu'il se tienne à Hanoï, une ville renommée pour sa riche histoire et sa culture bouillonnante », a indiqué Samiran Gupta, vice-président et directeur général de l'ICANN pour la région APAC. « Nous avons hâte d'entendre les voix de la région sur des thématiques incontournables concernant l'avenir de l'Internet. »

« VNNIC est honoré d'avoir été choisi comme hôte local du Forum sur le DNS de la région APAC, un événement phare pour les experts et les communautés du secteur des noms de domaine dans la région Asie-Pacifique », a commenté Nguyen Hong Thang, directeur général de VNNIC. « Nous espérons que la communauté profitera de sa rencontre à Hanoï, qui sera l'occasion de discuter du développement sûr et fiable des noms de domaine, du DNS et du rôle des ccTLD pour promouvoir l'Internet pour tout un chacun, sous la devise "l'Internet pour tous" ».

En collaboration avec des parties prenantes régionales, l'ICANN a organisé des Forums sur le DNS en Afrique, en Europe orientale et Asie centrale, en Amérique latine et aux Caraïbes, et au Moyen-Orient, avec un objectif commun : permettre à la communauté de l'ICANN et à la communauté du DNS mondial de collaborer, de réseauter et d'échanger des idées sur le secteur des noms de domaine et l'avenir de l'Internet.

Pour la première fois, le Forum DNS APAC 2025 se tiendra conjointement avec le Sommet des parties contractantes (CP) 2025 et l' édition 2025 de la Journée de l'acceptation universelle (UA) . Le Sommet CP se déroulera du 5 au 7 mai, alors que la Journée de l'UA, organisée dans le cadre du Forum, aura lieu le 8 mai. Une séance de réseautage prévue le 7 mai en soirée donnera le coup d'envoi du Forum.

Une inscription unique permettra d'accéder à toutes les séances, y compris celles du Forum DNS APAC, du Sommet CP et de la Journée de l'UA. L'inscription pour participer en mode présentiel ou virtuel aux événements est possible en cliquant sur ce lien .

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

