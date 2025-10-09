Des événements communautaires jusqu'aux webinaires éducatifs, Ownr va à la rencontre des propriétaires de petite entreprise

TORONTO, le 9 oct. 2025 /CNW/ - L'optimisme des Canadiens à l'égard de l'entrepreneuriat demeurant robuste et résilient, les propriétaires de petite entreprise et les futurs entrepreneurs restent fermement engagés dans leur parcours entrepreneurial.

Selon le sondage annuel RBC sur la petite entreprise, huit Canadiens sur dix considèrent l'entrepreneuriat comme un parcours de carrière viable. Plus tôt cette année, un sondage mené par Ownr auprès d'entrepreneurs a révélé que 79 % des propriétaires de petite entreprise sont prêts à faire des sacrifices personnels et financiers pour assurer le maintien de leurs activités.

En l'honneur des entrepreneurs qui s'efforcent de concrétiser leurs rêves, Ownr organise des événements à l'appui des propriétaires de petites entreprises tout au long du mois d'octobre. Chacune des initiatives sera axée sur un pilier essentiel de la croissance des petites entreprises et offrira un point de contact permettant à Ownr d'apporter un soutien aux petites entreprises.

Faire croître vos activités : Les 11 et 12 octobre, Ownr collaborera avec The Welcome Market pour organiser une expérience éphémère de détail mettant en vedette des propriétaires de petite entreprise de Toronto. Le marché The Welcome Market organisé en collaboration avec Ownr sera ouvert de 11 h à 18 h au 938, Queen Street West. Cliquez get.ownr.co/fr/lp/ownr-market pour en savoir plus.

Exploiter votre entreprise : Le 22 octobre, Ownr animera une conférence virtuelle d'une journée composée de différents webinaires portant sur des sujets importants comme les enjeux juridiques, la conformité, les structures d'entreprise et l'assurance afin d'offrir de précieux renseignements aux propriétaires de petite entreprise. Vous trouverez des renseignements sur l'inscription sur le site ownr.co/fr/.

Établir votre entreprise : Un heureux entrepreneur aura la chance de gagner 1 000 $ à investir dans sa petite entreprise dans le cadre du concours du Mois de la petite entreprise d'Ownr. Les entrepreneurs faisant face à des déficits en matière de financement à tous les stades de leur croissance, Ownr vise à réduire les obstacles à l'entrée à ceux dont l'entreprise n'a pas encore généré de revenus. Le concours prend fin le 31 octobre, et le nom du gagnant sera annoncé le 5 novembre 2025. Les entrepreneurs peuvent partager leur histoire https://www.ownr.co/lp/sbm-contest.

« Ownr a à cœur de soutenir les propriétaires de petites entreprises tout au long de l'année, et nous sommes heureux de souligner leurs contributions collectives et leur persévérance face aux changements macroéconomiques, déclare Jordan Casey, chef de la direction, Ownr. Alors que l'année tire à sa fin et que ces propriétaires se préparent à l'avenir, nous voulons contribuer à les doter des outils essentiels qui leur permettront de continuer à faire croître leurs activités. »

Ownr participera à plusieurs conférences tout au long du mois, notamment à la conférence Startup Canada. L'an dernier, Ownr a lancé Blueprint afin d'encourager les futurs entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises à transformer leurs idées en stratégies concrètes, et de stimuler l'entrepreneuriat canadien alors que la nouvelle génération d'entrepreneurs fait son entrée sur le marché.

« Les propriétaires de petite entreprise canadiens sont résilients et ont su relever d'innombrables défis, affirme Karen Svendsen, directrice générale principale, Petite entreprise et partenariat, RBC. Ils ne cherchent pas seulement à affronter la tourmente : ils considèrent chaque difficulté comme une occasion de réinventer leur entreprise, de servir leur collectivité et de poursuivre leur croissance à long terme. »

Les entrepreneurs peuvent accéder un éventail de solutions et de conseils d'affaires en ligne à l'adresse : www.rbc.com/demarreruneentreprise .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

À propos de Ownr

Ownr entend aider les petites entreprises canadiennes à voir grand. Grâce à sa plateforme numérique tout-en-un, les entrepreneurs peuvent avoir accès à un processus simplifié d'enregistrement et de constitution en société, automatiser leurs documents et s'assurer de demeurer en conformité avec les exigences réglementaires - tout cela sans frais juridiques* élevés ni jargon déroutant. Joignez-vous aux plus de 230 000 Canadiens qui ont établi l'entreprise de leurs rêves avec Ownr.

Ownr est une société de portefeuille de RBCx, une division de la Banque Royale du Canada (RBC). Pour en savoir plus, allez à www.ownr.co/fr/ .

À propos de RBCx

RBCx mise sur l'écosystème de l'innovation, le développe et y investit, en tirant parti de la puissance institutionnelle et de la stabilité de la Banque Royale du Canada (RBC). En mettant à leur disposition des solutions financières spécialisées, notre expérience en composition de portefeuille et un groupe de spécialistes offrant un soutien efficace, nous aidons les entreprises en démarrage et en expansion à saisir de nouvelles occasions de croissance à chaque étape de leur parcours.

* Ownr ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux ou financiers.

Pour en savoir plus :

Catherine Vendryes, RBCx

SOURCE RBC