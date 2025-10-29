OTTAWA,ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Pour les membres du personnel en situation de handicap, la divulgation est complexe et la nécessité de divulguer peut constituer un obstacle à l'inclusion en milieu de travail, selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada et de MentorHabiletés Canada, une initiative de l'Association canadienne de soutien à l'emploi.

« Le Canada a besoin de milieux de travail plus accessibles, mais trop souvent, les personnes en situation de handicap se heurtent à des obstacles systémiques qui les empêchent de participer pleinement au marché du travail », a déclaré Lindsay Coffin, associée de recherche principale, Capital humain, au Conference Board du Canada. « En éliminant ces obstacles et en adoptant des pratiques inclusives, les organisations peuvent mieux soutenir les membres du personnel, tout en renforçant l'acquisition, l'innovation et la rétention des talents. Cette série de recherches met en lumière des pistes de réflexion concrètes pour les employeurs afin de rendre leur milieu de travail plus inclusif. »

De nombreuses organisations adoptent encore une approche réactive en matière d'accessibilité, s'appuyant souvent principalement sur des mesures d'adaptation individuelles pour les membres du personnel. Ce modèle impose au membre du personnel la responsabilité de divulguer et de demander du soutien, ce qui représente une décision difficile pour la plupart. La crainte de répercussions négatives, comme la discrimination ou la perte d'opportunités, ainsi que les expériences négatives antérieures en matière de divulgation, sont des facteurs qui influencent fortement le choix d'un membre du personnel. Par conséquent, la divulgation n'a souvent lieu que lorsque cela est absolument nécessaire pour expliquer ou répondre à des préoccupations liées au rendement.

« Pour de nombreux employeurs, l'inclusion en milieu de travail repose sur la divulgation individuelle », a déclaré Joanna Goode, directrice générale de l'Association canadienne de soutien à l'emploi.

« Une véritable inclusion signifie que les employeurs sont allés au-delà des mesures d'adaptation réactives axées sur la divulgation. Ils ont plutôt adopté des pratiques proactives qui ont intégré l'accessibilité à tous les aspects du milieu de travail, lorsque c'était possible. »

Bien qu'il soit important de favoriser des environnements où les membres du personnel se sentent en sécurité pour divulguer leurs situations, la recherche souligne l'impact plus important de la réduction du besoin de divulgation. L'intégration de l'inclusion dans les politiques, les espaces physiques, les technologies et la culture organisationnelle crée des conditions où tous les membres du personnel peuvent s'épanouir sans être obligés de divulguer leur situation pour obtenir du soutien.

Cette série de recherches a été commandée par MentorHabiletés Canada qui est financée par le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées du gouvernement du Canada. Les résultats démontrent également que le mentorat est un outil essentiel pour favoriser l'inclusion en milieu de travail. Les mentors peuvent accompagner les membres du personnel en situation de handicap dans leur intégration au marché du travail, leurs transitions de carrière et leur avancement. De plus, la recherche a révélé que le mentorat avait des effets positifs, qu'il s'agisse d'une relation formelle ou informelle.

Pour en savoir plus sur la recherche et sur la façon dont les employeurs peuvent rendre leur milieu de travail plus inclusif, consultez le lien ici et supportedemployment.ca/employers (disponible uniquement en anglais).

