OTTAWA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Après une forte contraction au deuxième trimestre, l'économie canadienne devrait amorcer une lente remontée alors que les échanges commerciaux s'adaptent progressivement à la hausse des droits de douane. C'est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada. Le PIB devrait augmenter de 1,1 % en 2025.

« À l'évidence, l'économie canadienne accuse les contrecoups d'une année 2025 mouvementée, les droits de douane et l'incertitude persistante pesant sur les exportations et sur la confiance des entreprises », affirme Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. « Même si la politique commerciale des États-Unis continuera de freiner la croissance de l'économie au cours de la prochaine année, on prévoit une progression de 1,3 % en 2026. »

L'économie américaine a fortement rebondi après un léger repli au premier trimestre de 2025, lorsque les droits de douane ont perturbé l'activité d'importation. Les accords commerciaux conclus récemment ont partiellement endigué la volatilité des échanges à court terme, mais l'incertitude entourant les politiques demeure élevée. La croissance du PIB réel des États-Unis devrait s'essouffler à 1,8 % en 2025, le ralentissement sur le marché du travail et la faiblesse de la croissance des dépenses des ménages freinant l'élan économique.

Le secteur commercial du Canada continue d'être exposé à des vents contraires. Les exportations ont affiché une reprise modeste après une forte baisse au deuxième trimestre, mais leur croissance demeure limitée par le ralentissement de la demande américaine et par l'imposition de droits de douane ciblés sur certains produits clés. Les importations souffrent elles aussi de la faiblesse de la demande intérieure. Le secteur du commerce continuera de freiner l'économie au cours de la prochaine année.

Après avoir résisté durant la première moitié de 2025, le marché du travail canadien montre des signes de fragilité sous l'effet des droits de douane et de l'incertitude persistante. Les embauches devraient rester modérées jusqu'à la fin de l'année, ce qui maintiendra le niveau de l'emploi pratiquement inchangé. En 2026, la demande de main-d'œuvre augmentera à mesure que les tensions commerciales s'estomperont progressivement, mais la progression de l'emploi sera confrontée à un nouvel obstacle : la contraction de la population active.

Les droits de douane imposés par les États-Unis et les contre-mesures prises par le Canada continuent de perturber les échanges transfrontaliers, entraînant une baisse notable des investissements en machines et équipements au deuxième trimestre de cette année. L'incertitude devrait perdurer en 2026, le secteur des véhicules électriques étant confronté à une conjoncture défavorable. Malgré ces défis, les perspectives d'investissement devraient s'améliorer, soutenues par les mesures du gouvernement fédéral visant à stimuler l'activité des entreprises.

