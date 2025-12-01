OTTAWA,ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Bien que les économies provinciales soient demeurées résilientes cette année, la guerre commerciale en cours continue de miner la confiance des entreprises, de ralentir les investissements et de freiner la croissance économique, selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada.

« En plus de l'incertitude liée à la politique commerciale américaine, la démographie sera également un facteur clé dans l'évolution des perspectives de croissance provinciale », affirme Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. « La réduction des cibles d'immigration a entraîné un net ralentissement de la croissance démographique, ce qui freinera les marchés du travail et modérera les dépenses des ménages. »

Terre-Neuve-et-Labrador connaîtra le ralentissement démographique le plus marqué parmi les provinces, mais une forte reprise de la production pétrolière soutiendra la croissance. La province devrait dominer le pays en 2025, avec une hausse prévue du PIB de 2,2 %, suivie d'un gain de 1,7 % en 2026.

En parallèle à des gains modérés des dépenses des ménages, des investissements élevés dans l'extraction de potasse et d'uranium soutiendront l'économie de la Saskatchewan au cours des prochaines années. L'économie provinciale devrait croître de 2,0 % en 2025 et de 2,1 % en 2026.

Bien que les investissements des entreprises en Alberta devraient reculer en 2025, la poursuite des activités sur des projets de moindre envergure stimulera la croissance des investissements en 2026. Le PIB devrait augmenter de 1,8 % en 2025 et en 2026.

L'Île-du-Prince-Édouard devrait afficher la plus forte croissance démographique des provinces atlantiques. Le tourisme restera un moteur économique clé, les Canadiens continuant de privilégier les voyages intérieurs, tandis que de solides gains d'emploi soutiendront les dépenses des ménages. La croissance réelle du PIB devrait ralentir à 1,1 % en 2025 avant de se raffermir à 1,5 % en 2026.

Des baisses modérées de la population en Nouvelle-Écosse au cours des deux prochaines années devraient ralentir la croissance de la main-d'œuvre et freiner les dépenses des consommateurs. Sous ces pressions, l'économie provinciale devrait croître de 1,4 % en 2025 et en 2026.

Après l'achèvement de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain et la transition du projet LNG Canada vers l'exploitation, la Colombie-Britannique devrait enregistrer une baisse importante des investissements des entreprises cette année. Toutefois, une forte croissance des revenus contribuera à compenser les baisses démographiques et la stagnation du marché du travail, soutenant une croissance stable à court terme. Le PIB devrait augmenter de 1,2 % en 2025 et de 1,7 % en 2026.

Une croissance démographique modeste, mais positive au cours des deux prochaines années soutiendra le marché du travail au Manitoba. Cependant, les mesures commerciales américaines et les tarifs chinois sur l'huile de canola canadienne limiteront les perspectives globales de croissance de la province. Le PIB devrait augmenter de 0,8 % en 2025 et de 1,4 % en 2026.

L'absence de grands projets non résidentiels nuit aux perspectives de croissance au Nouveau-Brunswick. Une faible consommation, alimentée par une baisse démographique en 2026 et 2027, pèsera également sur l'économie provinciale. La croissance du PIB devrait se limiter à 0,8 % en 2025, avant de rebondir à 1,3 % en 2026.

Les tarifs commerciaux en cours pèsent lourdement sur le marché du travail en Ontario, particulièrement dans les secteurs manufacturier et de la construction, tandis que le ralentissement économique aux États-Unis affaiblira également la performance des exportations de la province. L'économie ontarienne devrait croître de 0,7 % en 2025, suivie de 0,9 % en 2026.

Les dépenses des ménages au Québec devraient rester résilientes, soutenues par des économies relativement élevées accumulées ces dernières années. Toutefois, la faiblesse des investissements des entreprises, les tarifs sur l'aluminium et les baisses démographiques freineront la croissance. L'économie québécoise devrait croître de 0,5 % en 2025 et de 0,9 % en 2026.

