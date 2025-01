OTTAWA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Selon une nouvelle étude commandée par l'Association médicale canadienne (AMC), un nombre croissant de Canadiennes et Canadiens sont exposés à de la mésinformation qui entraîne des conséquences importantes sur leur santé.

L'Étude de suivi annuelle de l'AMC sur la santé et les médias de 2025, menée par Abacus Data, révèle que 37 % des Canadiennes et Canadiens doivent se tourner vers Internet pour obtenir de l'information sur la santé, faute d'accès à un ou une médecin, et 23 % affirment même avoir subi des effets négatifs sur leur santé après avoir suivi des conseils de santé en ligne. Une proportion croissante de la population canadienne (43 %) dit également souffrir de détresse psychologique ou d'une augmentation de l'anxiété en raison de la mésinformation.

L'AMC craint que les algorithmes des médias sociaux, conçus pour stimuler la participation sur les plateformes, ne poussent des informations erronées dans les fils d'actualité des utilisatrices et utilisateurs, indépendamment de leur volonté. Comme le montre l'étude, les géants du numérique se soucient beaucoup plus de leur marge de profit que de la santé de la population canadienne.

« Environ 6,5 millions de Canadiennes et Canadiens n'ont pas de prestataire de soins primaires, ce qui les pousse à rechercher en ligne des solutions à leurs problèmes de santé », explique la Dre Joss Reimer, présidente de l'AMC. « Nous demandons à toutes les plateformes de médias sociaux d'assumer leur part de responsabilité quant à l'impact de la mésinformation sur la santé de la population canadienne, et de prendre des mesures immédiates pour y mettre fin. »

L'étude de l'AMC montre également que 43 % des Canadiennes et Canadiens sont très susceptibles de croire aux fausses informations, et 35 % modérément susceptibles d'y croire. De plus, la majorité des personnes répondantes estiment que l'accès à des renseignements fiables sur la santé leur permet de rester bien informées et de mieux combattre la diffusion de fausses informations.

L'AMC continue aussi d'appeler à une réforme des soins de santé - notamment pour favoriser les soins en équipe, réduire le travail administratif des médecins et instaurer un permis d'exercice pancanadien - afin d'alléger le fardeau des médecins et d'améliorer l'accès aux soins pour tout le monde au pays.

Pour combattre la mésinformation au Canada, nous devons absolument améliorer la qualité, l'exactitude et l'accessibilité de l'information sur la santé. L'AMC apporte sa pierre à l'édifice en menant des initiatives comme Tellement Santé, en finançant le journalisme dans le domaine de la santé et en soutenant les médecins qui diffusent des informations fiables en ligne.

La Dre Reimer abordera les résultats de l'étude plus en profondeur à l'occasion d'une discussion sur l'état actuel de l'environnement de l'information au Canada, qui aura lieu au Canadian Club de Toronto le 21 janvier. Pour y assister gratuitement en mode virtuel, inscrivez-vous ici.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations de l'AMC avec les médias, [email protected], Elena Gabrysz, 514 839-7296, Eric Lewis, 506 566-1671