OTTAWA, ON, le 31 mai 2025 /CNW/ - La Dre Margot Burnell, du Nouveau-Brunswick, est aujourd'hui même devenue présidente de l'Association médicale canadienne (AMC) lors d'une cérémonie d'investiture à l'Assemblée générale annuelle de l'AMC.

Oncologue depuis plus de trente ans à l'Hôpital régional de Saint John, la Dre Burnell peut témoigner des répercussions de la pression exercée sur le système de santé. Dans son allocution à ses collègues médecins, la Dre Burnell a souligné son engagement pour l'amélioration de l'accès aux soins de santé, dont elle fera un enjeu fondamental pendant son mandat d'un an. Elle souhaite également contribuer à la progression du processus de réconciliation avec les Autochtones dans le domaine des soins de santé, au renforcement des effectifs de la santé du Canada, à la réduction du fardeau administratif des médecins et à l'amélioration du bien-être des médecins.

« Les Canadiennes et les Canadiens méritent un système de santé sur lequel ils peuvent compter quand ils en ont besoin », dit-elle. « Je crois fermement que les idées et expériences vécues de la patientèle, des médecins et des autres professionnelles et professionnels de première ligne sont essentielles à la création d'un système de santé qui fera notre fierté. »

Chaque année, les membres d'une province ou d'un territoire élisent par alternance une personne à la présidence de l'AMC, et cette personne se fait ensuite la porte-parole des médecins auprès des responsables des orientations politiques, des partenaires, des médias et de la population canadienne.

Avec l'arrivée de la Dre Burnell à la présidence, la Dre Joss Reimer, de Winnipeg, devient la présidente sortante de l'AMC.

Le Dr Bolu Ogunyemi nommé président désigné de l'AMC

Le Dr Bolu Ogunyemi a été nommé président désigné à l'occasion de l'AGA d'aujourd'hui. Dermatologue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le Dr Ogunyemi tient une clinique de spécialistes itinérants à Labrador City depuis 2018. En plus des nombreux postes de direction qu'il a occupés à la Faculté de médecine de l'Université Memorial de Terre-Neuve, notamment à titre de premier vice-doyen de la responsabilité sociale (2020-2023), il a siégé au conseil d'administration de l'Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador.

