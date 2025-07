HUNTSVILLE, ON, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Cette semaine, l'Association médicale canadienne (AMC) se rendra dans le district de Muskoka pour rappeler aux dirigeantes et dirigeants du Canada l'importance des soins de santé dans l'édification d'une nation plus forte et plus résiliente.

« Dans l'histoire du Canada, peu de projets ont autant contribué à la construction de notre nation que ceux liés aux soins de santé, affirme la Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC. Les soins de santé sont un pilier de l'identité canadienne. En ces temps de crise, alors que les leaders du fédéral, des provinces et des territoires se réunissent pour discuter de défis économiques cruciaux, la santé doit faire partie de la réflexion de l'"Équipe Canada". »

Les soins de santé représentent un élément essentiel de l'économie canadienne. Le secteur emploie environ trois millions de personnes et contribue à hauteur de plus de 200 milliards de dollars par année au PIB du Canada. Toutefois, le système de santé dépense également des milliards de dollars pour importer des technologies, des produits pharmaceutiques, du matériel médical et d'autres solutions. Alors que les responsables des orientations politiques cherchent à renforcer l'autonomie du Canada, nous devons saisir cette occasion pour examiner les solutions canadiennes aux problèmes auxquels les patientes et patients sont confrontés au quotidien en matière de soins de santé. En misant sur l'expertise et l'innovation canadiennes, nous pouvons faire de notre pays un chef de file dans ce domaine.

Nous savons que la population canadienne accorde beaucoup d'importance à son système de santé. Un nouveau sondage révèle que 89 % de la population canadienne estime que l'amélioration de l'accès aux soins est essentielle à la stabilité du pays.

Ce sondage, mené par Abacus Data pour le compte de l'AMC, indique également que 78 % de la population canadienne s'inquiète des fermetures intermittentes potentielles des services d'urgence dans leur communauté cet été. Plus du tiers des personnes interrogées (38 %) déclarent qu'elles préfèreraient éviter les services d'urgence en raison de ces fermetures et utiliser plutôt des ressources en ligne potentiellement douteuses pour s'autodiagnostiquer des maladies et s'autotraiter.

Le Canada est confronté à des défis majeurs en matière d'économie et de soins de santé. La population réclame des mesures concrètes : il n'y a plus de temps à perdre pour mettre en œuvre des solutions qui permettront d'améliorer les soins de santé et de bâtir un avenir meilleur.

À propos de l'AMC

