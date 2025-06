OTTAWA, ON, le 21 juin 2025 /CNW/ - En cette Journée nationale des peuples autochtones, l'Association médicale canadienne (AMC) se penche sur la riche histoire, la force indéniable et la résilience remarquable des peuples inuits, métis et des Premières Nations.

Cette année marque les dix ans du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a mis en lumière les séquelles dévastatrices du système de pensionnats autochtones du Canada, ainsi que les six ans du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Nous reconnaissons et saluons les témoignages livrés par les personnes survivantes pour nous guider vers un monde meilleur.

Avec une grande humilité, nous poursuivons notre propre parcours de réconciliation avec l'aide d'un cercle d'orientation stratégique autochtone composé de dirigeantes et dirigeants du secteur de la santé, d'Aînées et Aînés, et de gardiennes et gardiens du savoir. Ce parcours consiste notamment à travailler main dans la main pour lutter contre le racisme à l'égard des Autochtones dans les soins de santé et aider la profession médicale à rendre le système plus sûr pour la patientèle et les prestataires des Premières Nations et des communautés inuites et métisses.

Ainsi, nous mettons à jour notre code d'éthique et de professionnalisme afin de mieux refléter les valeurs communes des médecins dans leur soutien aux patientes et patients et aux prestataires de soins des communautés autochtones.

En collaboration avec nos partenaires autochtones, nous faisons également entendre notre voix pour demander au gouvernement fédéral de présenter à nouveau d'importantes mesures législatives sur l'eau propre pour les Premières Nations et de soutenir les soins de santé dirigés par les communautés inuites, métisses et des Premières Nations.

Notre engagement vise en outre à faire résonner les voix autochtones et à attirer l'attention sur les enjeux cruciaux grâce à la bourse de journalisme sur la santé des Autochtones.

En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous reconnaissons l'importance de reconnaître la vérité, de rétablir la confiance et de prendre les mesures nécessaires pour tenir notre promesse de transformer le système de santé dans le but de fournir des soins qui tiennent compte des réalités culturelles et des traumatismes des peuples autochtones.

Dre Margot Burnell

Présidente, AMC

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue : Relations de l'AMC avec les médias : [email protected], Eric Lewis, 506 566-1671